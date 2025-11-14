Чому Україна має перемагати Ісландію: порівняння трансферної вартості гравців

Збірна України готується до вирішальної битви у відборі на ЧС-2026. В останньому турі підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога.

Останню зустріч на груповій стадії Україна проведе 16 листопада. Суперником стане національна збірна Ісландії, повідомляє 24 Канал з посланням на сайт УЄФА.

Скільки коштують збірні України та Ісландії?

Нашу команду влаштовує лише перемога. І недивно, що Україна є фаворитом, адже кадровий потенціал нашої команди вищий за суперника. Принаймні, так вважає сайт Transfermarkt.

Відомий портал оцінює склад "синьо-жовтих" у 274 мільйони євро. За цим показником збірна України посідає 22 місце серед усіх національних команд світу.

Вартість нашої команди аж втричі більша за склад Ісландії. Скандинавські гравці оцінені у 81 мільйон євро, завдяки чому посідають лише 56-те місце у рейтингу.

Найдорожчі футболісти команд

Найдорожчими гравцями Ісландії є Гаральдссон (Лілль) та Гудмундссон (Фіорентина), які оцінені по 18 мільйонів. Для порівняння, в збірній України аж п'ятеро гравців коштують дорожче.

При цьому двоє дорогих українців Олександр Зінченко та Артем Довбик не гратимуть у звітному матчі. Топ-10 найдорожчих гравців збірних України та Ісландії виглядає так:

Ілля Забарний (Україна) – 55 мільйонів євро Георгій Судаков (Україна) – 32 мільйони євро Анатолій Трубін (Україна) – 28 мільйонів євро Віталій Миколенко (Україна) – 25 мільйони євро Єгор Ярмолюк (Україна) – 20 мільйонів євро Альберт Гудмундссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро Арнор Гаральдссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро Микола Матвієнко (Україна) – 16 мільйонів євро Віктор Циганков (Україна) – 15 мільйонів євро Владислав Ванат (Україна) – 15 мільйонів євро

Матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра пройде у Варшаві на стадіоні Войска Польського. Початок – о 19:00 за київським часом.

Які шанси у збірної України вийти на ЧС-2026?