14 листопада, 16:30
Чому Україна має перемагати Ісландію: порівняння трансферної вартості гравців

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Україна зустрінеться з Ісландією у вирішальному матчі відбору на ЧС-2026.
  • Гра відбудеться 16 листопада у Варшаві, початок – о 19:00 за київським часом.

Збірна України готується до вирішальної битви у відборі на ЧС-2026. В останньому турі підопічним Сергія Реброва потрібна лише перемога.

Останню зустріч на груповій стадії Україна проведе 16 листопада. Суперником стане національна збірна Ісландії, повідомляє 24 Канал з посланням на сайт УЄФА.

Скільки коштують збірні України та Ісландії?

Нашу команду влаштовує лише перемога. І недивно, що Україна є фаворитом, адже кадровий потенціал нашої команди вищий за суперника. Принаймні, так вважає сайт Transfermarkt.

Відомий портал оцінює склад "синьо-жовтих" у 274 мільйони євро. За цим показником збірна України посідає 22 місце серед усіх національних команд світу.

Вартість нашої команди аж втричі більша за склад Ісландії. Скандинавські гравці оцінені у 81 мільйон євро, завдяки чому посідають лише 56-те місце у рейтингу.

Найдорожчі футболісти команд

Найдорожчими гравцями Ісландії є Гаральдссон (Лілль) та Гудмундссон (Фіорентина), які оцінені по 18 мільйонів. Для порівняння, в збірній України аж п'ятеро гравців коштують дорожче.

При цьому двоє дорогих українців Олександр Зінченко та Артем Довбик не гратимуть у звітному матчі. Топ-10 найдорожчих гравців збірних України та Ісландії виглядає так:

  1. Ілля Забарний (Україна) – 55 мільйонів євро
  2. Георгій Судаков (Україна) – 32 мільйони євро
  3. Анатолій Трубін (Україна) – 28 мільйонів євро
  4. Віталій Миколенко (Україна) – 25 мільйони євро
  5. Єгор Ярмолюк (Україна) – 20 мільйонів євро
  6. Альберт Гудмундссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро
  7. Арнор Гаральдссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро
  8. Микола Матвієнко (Україна) – 16 мільйонів євро
  9. Віктор Циганков (Україна) – 15 мільйонів євро
  10. Владислав Ванат (Україна) – 15 мільйонів євро

Матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра пройде у Варшаві на стадіоні Войска Польського. Початок – о 19:00 за київським часом.

Які шанси у збірної України вийти на ЧС-2026?

  • Команда Сергія Реброва після поразки від Франції опустилась на третю сходинку у відбірковій групі до чемпіонату світу. Україна має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів.
  • Лише перемога у Варшаві подарує нашій команді путівку у плей-оф. Нічия або поразка закриють двері на Мундіаль перед командою Реброва.
  • Зустріч розпочнеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.