Укр Рус
Sport News 24 Футбол Звільнений з Карпат тренер отримав роботу на матчі Україна – Швеція
24 березня, 09:02
Звільнений з Карпат тренер отримав роботу на матчі Україна – Швеція

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Матч Україна – Швеція прокоментують Вадим Скічко та Олександр Новак.
  • Також визначені ведучий та експерти у студії перед матчем.

Збірна України готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026. Команді Сергія Реброва необхідно пройти двох суперників для досягнення мети.

Першим опонентом нашої збірної у раунді плей-оф буде національна команда Швеції. Поєдинок запланований на 26 березня, повідомляє Megogo.

Хто коментуватиме матч Україна – Швеція?

Матч Україна – Швеція онлайн буде доступний на каналах платформи Megogo. Тим часом, транслятор визначився із тим, хто працюватиме на зустрічі у Валенсії.

Коментувати вирішальний матч збірної України довірили дуету Вадим СкічкоОлександр Новак. Інший коментатор Megogo Сергій Лук'яненко цього разу буде ведучим у студії до матчу.

Допомагати йому будуть експерти, якими стануть відомі у минулому футболісти. Вже традиційно аналізувати гру буде ексгравець Динамо Олександр Головко.

Другим же експертом стане Владислав Лупашко, який взимку був звільнений з посади тренера Карпат. Передматчева студія стартує о 20:20 за київським часом, тоді як сама гра – о 21:45.

Як збірній України потрапити на ЧС-2026?

  • Збірна України посіла друге місце у групі кваліфікації ЧС-2026 із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дозвлило "синьо-жовтим" вийти у стикові матчі.

  • Першим нашим суперником у раунді плей-оф стане збірна Швеції. Зустріч запланована на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте, повідомляє УАФ.

  • Успіх у цій зустрічі виведе Україну у фінал плей-оф. Там за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва битимуться із переможцем пари Польща – Албанія. Цей матч пройде 31 березня.

  • Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.