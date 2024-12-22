Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбувся після опівночі 22 грудня, тому далеко не усі уболівальники боксу змогли виграти у дуелі зі сном. Для таких фанів, які люблять поспати, медіасервіс MEGOGO транслюватиме бій у повторі, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже реванш у повторі

22 грудня о 13:40 (за київським часом) усі охочі зможуть переглянути реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі у повторі на телеканалі MEGOGO Гонг.

Нагадаємо, що перегляд реваншу на медіасервісі MEGOGO доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Слід відзначити, що перемога Усика над Ф'юрі стала вишенькою на торті, який почали "випікати" троє інших українських боксерів в андеркарді вечора боксу в Ер-Ріяді. Спершу Андрій Новицький тріумфував над Едгаром Рамірезом, а після нього свої перемоги здобули Даніель Лапін та Сергій Богачук.

Також прочитати текстову онлайн-трансляцію реваншу можна на сайті 24 Каналу, а також переглянути короткий відеоогляд найцікавіших моментів бою.