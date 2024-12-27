24 грудня на офіційному ютуб-каналі Туркі Аль аш-Шейх виклав відео повного реваншу Усик – Ф'юрі. Із того моменту бій у повторі переглянули понад 1,3 мільйона прихильників боксу, пише 24 Канал.
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Однак переглянути повний бій на цьому каналі більше нереально. Відео заблокували через скаргу з боку УЄФА.
Відео недоступне. Це відео включає контент стороннього власника (UEFA), який заблокував його на основі законодавства про авторське право,
– йдеться на заставці відео.
УЄФА поскаржився на відео реваншу Усик – Ф'юрі / Скриншот із ютуб-каналу Туркі Аль аш-Шейх
Зверніть увагу! Відеоогляд реваншу Усик – Ф'юрі можна переглянути – у матеріалі.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у реванші за одноголосним рішенням суддів – тричі 116-112. Це була друга поспіль у 2024-му році звитяга українця за рішенням суддів, хоча у першому бою були роздільні підрахунки.