Під час трансляції бою Усик – Ф'юрі в кадр телекамер кілька разів потрапляли наші воїни, які приїхали підтримати чемпіона. Вони палко вболівали за Олександра, додаючи йому додаткових сил, пише 24 Канал.

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Усик провів зустріч з українськими воїнами

Після перемоги над Ф'юрі Усик зустрівся з українськими військовими. Відповідним відео поділився менеджер команди українця Ярослав Лорд.

Відео зустрічі Усика з українськими військовими

Зазначимо, що Олександр Усик регулярно підтримує воїнів Збройних сил України. Чемпіон світу з боксу купує різноманітне обладнання, яке так необхідне на фронті.

В Ер-Ріяді Усик вийшов на офіційну церемонію зважування з прапором, на якому був напис "Звільніть захисників "Азовсталі". Таким чином Олександр нагадав світу про полонених воїнів, яких незаконно утримає Росія.

Після перемоги над Ф'юрі Усик підняв шаблю гетьмана України Івана Мазепи. Унікальний артефакт, якому понад 300 років, спеціально привезли в Саудівську Аравію. Завдяки такому яскравому перформансу ім'я видатного державного діяча України повертається у світовий медіапростір.