Боксери віддали усі сили у 12-раундовому видовищному поєдинку, у якому Олександр Усик за одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Після фінального 12-го раунду український чемпіон впав на коліна, аби подякувати Богу за черговий пройдений шлях, інформує 24 Канал.

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Повага важливіша за результат

У той момент до українця підійшов Тайсон та обійняв Олександра, проявивши повагу до суперника.

Відзначимо, що після фінальних результатів Ф'юрі покинув ринг, не давши жодних інтерв'ю. Лише у роздягальні Тайсон лаконічно прокоментував другу поразку від українця. Британець був впевнений, що виграв більше раундів.

Нагадаємо, що після оголошення результатів на ринзі в Ер-Ріяді з'явився Даніель Дюбуа, який кинув виклик Усику. Олександр прийняв його.