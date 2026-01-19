Чимало з них уже зустрілися на концерті з Йосифом Кобзоном. Напередодні в пекло потрапив ще один окупант – Василь Чигвінцев, повідомляє 24 Канал із посиланням на Главком.

Хто такий Чигвінцев, який загинув в Україні?

Він був заступником голови Регіонального центру спортивних споруд Кузбасу. У січні 2024 року чиновника позбавили волі.

Його разом з керівником Владиславом Нефедовим було затримано за хабарі на суму близько 25 мільйонів рублів (приблизно 300 тисяч доларів). Такі гроші вони отримали від бізнесменів за різні контракти.

У лютому 2025 року Чигвінцеву було оголошено вирок. Йому дали шість з половиною років тюремного терміну.

Уже влітку він прийняв рішення вирушити на війну проти української нації. Там чиновника Сили оборони України позбавили вже не тільки волі.

Коли саме було ліквідовано Василя невідомо. Російські пропагандисти зазначають, що його поховали у Кемерові 12 січня.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від загарбників. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Василя Чигвінцева. Земля скловатою!

