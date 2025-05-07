В Києві відбудеться Весняний кубок з футболу для людей з ампутаціями: коли та де пройде турнір

Другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу – вже цими вихідними в Києві. 10-11 травня на полі НТК ім. Віктора Баннікова відбудеться Весняний Кубок "Ліги Дужих" – турнір для тих, хто не дозволив травмі зупинити своє життя.

На поле вийдуть гравці та гравчині, які втратили кінцівки, але зберегли незламну волю, жагу до руху й віру в команду. І тепер вони боротимуться за головний трофей Весняного Кубка.

До теми Фінанси, нові кадри та заяви Шевченка: підсумки Конгресу Української асоціації футболу

Анонс змагання

Вже другий турнір з ампфутболу пройде у рамках соціального проєкту Української асоціації футболу "Ліга Дужих". У Кубку візьмуть участь вісім команд з різних куточків України:

Київ

Львів

Дніпро

Харків

Черкаси

Вінниця

Луцьк

Уперше турнір пройде у двох дивізіонах — Суперліга (для досвідчених команд) та Перша Ліга (для команд-дебютантів). В нижчій лізі зіграють АМП Вінниця, Дніпро Честь-Незламні та Хрестоносці. У свою чергу до вищого дивізіону входять п'ять команд:

Буревій

МСК Дніпро

Покрова АМП

Покрова АМП-2

Шахтар Сталеві

Пряму трансляцію турніру можна буде переглянути на ютуб-каналі УАФ, а також на ОТТ-платформі Megogo. УАФ висловлює вдячність соціально відповідальним бізнесам за підтримку турніру.

Ліга дужих – це соціальний проєкт від УАФ, який допомагає людям з ампутаціями або порушенням функцій однієї з кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт. Проєкт займається залученням нових гравців, створенням команд у містах, організацією змагань, а також тренувань та підготовкою фахівців.

Що таке ампфутбол

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. В Україні проживає понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками.

Читайте також Шевченко здійснив мрію захисника "Азовсталі", який провів у полоні 771 день

Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя. Гра проходить за такими основними правилами:

на полі грають 7 гравців (6 польових і воротар)

польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, воротар — верхньої

польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць

гра складається з двох таймів по 25 хвилин із десятихвилинною перервою

розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60 x 40 метри)

використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців

Існують чоловічі, жіночі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.