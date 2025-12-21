Гра відбудеться на "Естадіо де ла Кераміка". Вона розпочнеться о 17:15 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Вільярреалом і Барселоною?

Протистояння "жовтої субмарини" та каталонців нараховує 56 матчів у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, значну перевагу має Барселона.

"Блаугранас" здобули 34 перемоги при 12 поразках, а ще 10 разів було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь каталонців – 121:71.

Що цікаво, в останніх чотирьох очних зустрічах було забито п'ять або більше м'ячів. У них обидві команди здобули по дві звитяги.

Востаннє вони зустрічалися 18 травня в межах передостаннього туру чемпіонату Іспанії сезону-2024/2025. Тоді виїзну перемогу з рахунком 3:2 здобув Вільярреал.

Прогноз букмекера

Барселона є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу гостей дають коефіцієнт 1,83. Шанси господарів поля оцінюють у 3,50, а нічийний результат – 4,75. На думку букмекерів, у цьому поєдинку знову буде чимало голів. На тотал більше 3,5 виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як ТМ 3,5 – 2,14. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,33. Взимку вони ще не залишали поле без бодай одного м'яча у своєму активі.

*Коефіцієнти подані станом на 15:21 20.12.2025

Яке турнірне положення Вільярреала та Барселони?