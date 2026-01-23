Гра відбудеться на "Естадіо де ла Кераміка". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Запалив у січні: форвард збірної України претендує на звання найкращого гравця місяця в Іспанії

Яка історія зустрічей між Вільярреалом і Реалом?

Протистояння "жовтої субмарини" та "вершкових" нараховує 54 поєдинки в усіх турнірах. Вперше вони перетнулися на полі тільки в 1998 році й Реал розгромив тодішнього новачка Ла Ліги з рахунком 4:1.

Згідно з даними сайту Transfermarkt, значну перевагу в очних зустрічах має саме "королівський клуб". Мадридці здобули 31 перемоги при лише шести поразках, а ще 17 разів було зафіксовано нічию.

Загальний баланс голів також на користь "вершкових". Вони забили 112 м'ячів, а пропустили майже вдвічі менше – 57.

Що цікаво, в останніх восьми очних протистояннях лише одного разу бодай одна команда не забивала жодного гола. За цей відрізок вони на двох "наколотили" 35 м'ячів.

Востаннє команди зустрічалися 4 жовтня в межах 8 туру чемпіонату Іспанії сезону-2025/2026. Тоді домашню перемогу з рахунком 3:1 здобув мадридський гранд.

Прогноз букмекера

Реал є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу гостей дають коефіцієнт 2,05. Шанси господарів поля оцінюють у 3,33, а нічийний результат – 3,66. На думку букмекерів, у цьому поєдинку знову буде чимало голів. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1,45, тоді як ТМ 2,5 – 2,60. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,43, що бодай одна цього не зробить – 2,65.

*Коефіцієнти подані станом на 15:40 22.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яке турнірне положення Вільярреала та Реала?