Володимир Кличко планує обійняти одну з найважливіших керівних посад у світі боксу. Українець побореться за звання голови World Boxing.

Володимир Кличко вже давно завершив кар'єру боксера. Останнім часом ходили чутки про його можливе повернення на ринг, але тепер є шанс побачити українця на керівній посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Inside The Games.

Кличко йде в президенти?

ЗМІ пишуть, що Кличко-молодший планує балотуватися на посаду президента World Boxing. Нещодавно Боріс ван дер Ворст склав повноваження голови організації, повідомляв сайт World Boxing.

Нідерландець не збирається висувати свою кандидатуру на нові вибори. Очікується, що буде троє претендентів на посаду президента WB. Окрім Кличка, мова йде про Геннадія Головкіна та Харіса Маріоліса.

Представник Казахстану є чинним головою НОК у своїй країні. Також Головкін очолює Олімпійську комісію у World Boxing. Натомість Маріоліс є президентом боксерської федерації Греції.

Вибори мають пройти орієнтовно в середині листопада. Усі кандидати будуть оцінені незалежною комісією з експертів, які не мали зв’язків із World Boxing. Повний список претендентів буде відомий не раніше середини жовтня.

Що відомо про World Boxing