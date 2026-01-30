У Динамо з'явився новий тренер
- Володимир Маліцький приєднався до тренерського штабу Динамо Київ як тренер-аналітик.
- Головним тренером Динамо є Ігор Костюк, а його асистентами є Олег Венглинський та Мацей Кендзьорек.
Динамо продовжує оновлювати тренерський штаб перед відновленням сезону. Столичний клуб поповнив новий спеціаліст.
Журналіст Володимир Звєров повідомив, що Володимир Маліцький приєднався до штабу Динамо як тренер-аналітик. Він допомагатиме розбирати суперників та аналізувати гру власних футболістів.
Що змінилося у складі тренерів Динамо?
Раніше Маліцький працював у Буковині та Поліссі. За даними журналіста, він уже приєднався до тренерського штабу київської команди.
Додамо, що журналіст Віктор Вацко нещодавно висловився про структуру тренерського штабу Динамо. Він наголосив, що у європейських клубах тренери спеціалізуються на стандартах, атаці, обороні – увага приділяється навіть найдрібнішим деталям.
За словами польського тренера Мацея Кендзьорика (якого цитує Вацко), у часи Олександра Шовковського в штабі було п'ять асистентів, тоді як у Костюка – лише два.
Хто входить до тренерського штабу Динамо Київ?
Головним тренером Динамо є Ігор Костюк, який раніше очолював молодіжні команди клубу. Йому допомагають асистенти Олег Венглинський та Мацей Кендзьорек.
Тренерський штаб також включає тренерів воротарів Тараса Луценка та Михайла Федунова й кількох фахівців із фізичної підготовки – Віталія Кулибу, Сергія Мкртчана та Олександра Васильєва.
Окрім того, у структурі працюють наукова група та медичний персонал, які разом із тренерами забезпечують підготовку першої команди.
Як і чому відбулася зміна тренера Динамо?
У листопаді 2025 року Динамо звільнило Олександра Шовковського після серії невдалих матчів у Прем'єр‑лізі та поразки від кіпрської Омонії (0:2) в Лізі конференцій. Однією з причин змін також стала критика вболівальників.
У листопаді Ігор Костюк став головним тренером киян. Фахівець, який раніше очолював молодіжну команду U-19, працює у системі академії Динамо з кінця 2010-х років.
Під керівництвом Костюка Динамо програло СК Полтаві (1:2), перемогло Кудрівку (2:1) і розгромило Верес (3:0), показавши перші ознаки стабілізації команди.
У Лізі конференцій "біло-сині" під керівництвом Костюка зіграли два матчі: на виїзді поступилися італійській Фіорентині (2:1) та переграли вірменський Ноах (2:0).