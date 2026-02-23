Зеленський після скандалу з Гераскевичем розглядає зміни в НОК України, – джерело

Дискваліфікація Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026 не лише підкреслила глибину падіння МОК. Вона також продемонструвала, що вітчизняні спортивні організації не можуть відстояти інтереси наших атлетів на міжнародному рівні.

Реакція НОК України на дії проросійського керівництва світового спорту була слабкою і не допомогла Гераскевичу довести несправедливість свого відсторонення. Такої думки дотримується і президент Володимир Зеленський, стверджує джерело 24 Каналу.

Як Президент України оцінив дії НОК на Олімпіаді?

Глава держави після подій на Олімпійських іграх розмірковує над тим, щоб перезавантажити систему управління спортом в Україні та відносини з міжнародними спортивними організаціями.

За твердженням джерела 24 Каналу, очільник держави переконаний, що Національний олімпійський комітет поводився неефективно не лише у питанні дискваліфікації Владислава Гераскевича, але й щодо інших наших спортсменів. Такі дії НОК "не посилили Україну".

Що Зеленський казав про Гераскевича та МОК?

Одразу після того, як стало відомо про ганебне відсторонення Гераскевича від змагань у скелетоні на Олімпіаді-2026, Офіс Президента оприлюднив заяву Володимира Зеленського з цього приводу.

Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру,

– написав Президент.

Зеленський ухвалив рішення про нагородження Владислава Гераскевича Орденом Свободи з формулюванням "за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей".

Також глава держави погодив санкційний список, до якого увійшли 10 російських діячів спорту, які використовують міжнародні змагання для просування наративів країни-агресора.

Хто керує українським спортом?