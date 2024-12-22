21 грудня (в Україні 22 грудня) Олександр Усик оформив перемогу над Тайсоном Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів (116-112). Із рингу британець пішов не сказавши ні слова, а у роздягальні дуже лаконічно прокоментував поразку, засумнівавшись в об'єктивності підрахунків суддів, пише 24 Канал.

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Обличчя Ф'юрі після поразки

Ф'юрі був впевнений, що переміг у реванші. Такої ж думки він притримувався після першої зустрічі із Усиком.

Попри поразку Тайсон завітав на пресконференцію. Британець прийшов на спілкування з пресою із підбитим оком. Усик добряче протягом усіх 12 раундів прикладався по обличчю суперника.



Побите обличчя Ф'юрі після реваншу / Фото Getty Images

Після поєдинку Тайсон продовжив твердити, що судді зробили Усику різдвяний подарунок у вигляді перемоги 21 грудня. Також британець негативно відреагував на підрахунок судді зі штучним інтелектом.