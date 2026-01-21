Гра відбудеться у Турині на "Альянц Стедіум". Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Ювентусом і Бенфікою?

Згідно з даними сайту Transfermarkt, це буде десяте очне протистояння між іменитими клубами на офіційному рівні. Несподівано для багатьох, значну перевагу в них мають "орли".

Португальці здобули сім перемог, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу "старої синьйори". Загальний баланс голів також на користь Бенфіки – 15:9.

Що цікаво, той єдиний тріумф туринців стався ще в 1993 році. Після нього команди зустрічалися п'ять разів.

Востаннє вони визначали сильнішого в межах останнього туру Ліги чемпіонів-2024/2025. Тоді гра завершилася виїзною перемогою Бенфіки з рахунком 2:0, а Трубін здійснив чотири сейви.

Прогноз букмекера

Ювентус є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу господарів дають коефіцієнт 1,80. Шанси гостей оцінюють у 4,50, а нічиєї – 3,80. На думку букмекерів, у цьому поєдинку не очікується феєрії голів. На тотал більше 3,5 виставлений коефіцієнт 3,25, тоді як ТМ 3,5 – 1,33. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,85, що бодай один з колективів цього не зробить – 1,96. Також можна поставити на гол Георгія Судакова, на таку ймовірність виставлений коефіцієнт 5,50. Зазначимо, що в нинішньому розіграші турніру українець поки не забивав, відзначившись лише одним асистом.

*Коефіцієнти подані станом на 12:40 20.01.2026.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як виступають Ювентус і Бенфіка в сезоні?