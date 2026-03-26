Ярмоленко і близько не стоїть: хто найбільше забиває за збірну України

Збірна України з футболу залишається головною командою країни. Вболівальникам особливо приємно, коли футболісти забивають вирішальні переможні голи.

Втім, автори голів не завжди такі очевидні, як здається на перший погляд. 24 Канал розповість про найрезультативніших гравців за часів Сергія Реброва.

Дивіться також Без Маліновського та ще двох гравців: Ребров назвав склад України на матч зі Швецією

Хто увійшов у список тих, хто забиває частіше за збірну України?

До списку увійшов Судаков, Циганков, Гуцуляк, Довбик та Зінченко.

Георгій Судаков – 4 голи, 6 асистів, Віктор Циганков – 6 голів, 3 асисти, Олексій Гуцуляк – 5 голів, 2 асисти, Артем Довбик – 5 голів, 2 асисти, Олександр Зінченко – 4 голи, 3 асисти.

Хто увійшов у заявку збірної України на матч проти Швеції?