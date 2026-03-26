Ярмоленко і близько не стоїть: хто найбільше забиває за збірну України
- Збірна України проведе півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року проти Швеції 26 березня у Валенсії.
- Головний тренер Сергій Ребров оголосив заявку на матч, до якої увійшли 23 футболісти, серед яких не буде Руслана Маліновського та Юхима Коноплі через перебір жовтих карток.
Збірна України з футболу залишається головною командою країни. Вболівальникам особливо приємно, коли футболісти забивають вирішальні переможні голи.
Втім, автори голів не завжди такі очевидні, як здається на перший погляд. 24 Канал розповість про найрезультативніших гравців за часів Сергія Реброва.
Хто увійшов у список тих, хто забиває частіше за збірну України?
До списку увійшов Судаков, Циганков, Гуцуляк, Довбик та Зінченко.
- Георгій Судаков – 4 голи, 6 асистів,
- Віктор Циганков – 6 голів, 3 асисти,
- Олексій Гуцуляк – 5 голів, 2 асисти,
- Артем Довбик – 5 голів, 2 асисти,
- Олександр Зінченко – 4 голи, 3 асисти.
Хто увійшов у заявку збірної України на матч проти Швеції?
- Національна збірна України проведе 26 березня півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року проти Швеції. Перемога у цій грі наблизить "синьо-жовтих" до фіналу плей-оф та підвищить шанси на кваліфікацію на Мундіаль.
Головний тренер Сергій Ребров оголосив заявку на матч, до якої увійшли 23 футболісти. Через перебір жовтих карток у грі не зможуть взяти участь Руслан Маліновський та Юхим Конопля, а також захисник Борис Крушинський.
Серед викликаних: воротарі Руслан Нещерет та Анатолій Трубін; захисники Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар; півзахисники Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк; нападники Роман Яремчук, Владислав Ванат та інші, повідомляє УАФ.
Матч відбудеться на нейтральному полі у Валенсії (Іспанія) о 21:45 за київським часом.