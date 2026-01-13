Ребров ухвалив рішення щодо участі Ярмоленка в матчах збірної України
- Тренерський штаб збірної України вирішив долю Андрія Ярмоленка на матчі плей-оф відбору до ЧС-2026.
- Востаннє Ярмоленко викликався у команду в березні 2025 року.
Збірна України готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026. У березні на нашу команду чекають дві зустрічі.
Півфінал плей-оф пройде 26 березня і наша збірна гратиме проти Швеції. В разі перемоги на Україну чекає фінальна битва за місце на ЧС-2026 проти Польщі або Албанії 31 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.
Чи гратиме Ярмоленко в збірній?
Тренерський штаб вже підбирає гравців, які можуть поїхати на березневий збір. Очікувалось, що серед кандидатів буде і досвідчений вінгер Динамо Андрій Ярмоленко.
Проте Ігор Циганик розповів, що тренерський штаб збірної не бачить 36-річного гравця у національній команді. Схоже, що Андрій вже відіграв свої останні матчі за "синьо-жовтих".
Коли Андрій востаннє грав за збірну України?
Можливо, ситуація ще зміниться у найближчі два місяці. Проте останнім часом Ребров не раз ігнорував Ярмоленка. Востаннє гравець Динамо отримав виклик у національну команду у березні 2025 року.
Тоді Ярмоленко відіграв лише одну хвилину в матчі проти Бельгії. Востаннє у стартовий склад футболіст потрапляв ще у вересні 2024 року в матчі проти Чехії в Лізі націй.
Відзначимо, що Андрій є одним з найкращих гравців збірної України в історії. У 125 матчах вінгер оформив 46 голів та 26 асистів. Він є найкращим асистентом команди та другим в рейтингу бомбардирів після Андрія Шевченка (48 м'ячів).
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Наша національна команда посіла другу позицію у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Україна здобула 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому підопічні Реброва отримали право зіграти у раунді плей-оф. Україні потрібно буде обіграти Швецію, а також Польщу або Албанію. Згідно зі статистичним порталом Football Meets Data, збірна України має 42% шансів на вихід на Мундіаль.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша збірна потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу.