Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026

Збірна України готується до вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу-2026. За тиждень до початку зборів Сергій Ребров визначився із заявкою команди.

Наставник оголосив список футболістів, які готуватимуться до листопадових ігор збірної. У нього потрапили 25 гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.

До теми Топ-10 шалених голів Ярмоленка, які зводили з розуму фанатів збірної України

Кого викликав Ребров?

Як раніше повідомлялось, в ньому не знайшлось місце для Олександра Зінченка. Гравець Ноттінгем Форест продовжує відновлюватися від травми паху за інформацією Sport.ua.

Натомість Ребров викликав одразу двох дебютантів. Вперше у розташування збірної потраплять воротар Полісся Євген Волинець та захисник Трабзонспора Арсеній Батагов.

ВОРОТАРІ:

Анатолій Трубін (Бенфіка)

Дмитро Різник (Шахтар)

Євген Волинець (Полісся)

ЗАХИСНИКИ:

Юхим Конопля (Шахтар)

Олександр Караваєв (Динамо)

Ілля Забарний (ПСЖ)

Микола Матвієнко (Шахтар)

Олександр Сваток (Остін)

Валерій Бондар (Шахтар)

Арсеній Батагов (Трабзонспор)

Віталій Миколенко (Евертон)

Богдан Михайліченко (Полісся)

ПІВЗАХИСНИКИ:

Іван Калюжний (Металіст 1925)

Володимир Бражко (Динамо)

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Георгій Судаков (Бенфіка)

Олег Очеретько (Шахтар)

Микола Шапаренко (Динамо)

Руслан Маліновський (Дженоа)

Олексій Гуцуляк (Полісся)

Віктор Циганков (Жирона)

Олександр Зубков (Трабзонспор)

НАПАДНИКИ:

Артем Довбик (Рома)

Роман Яремчук (Олімпіакос)

Владислав Ванат (Жирона)

Читайте також У мережу злили зразки нової форми збірної України: який має вигляд домашній комплект

Також варто відзначити і повернення колись важливих гравців для "синьо-жовтих". Віктор Циганков та Роман Яремчук пропустили останні матчі через травми, але нарешті відновились.

Як виглядає заявка збірної України / фото УАФ

Окрім цього, Сергій Ребров викликав у збірну й Олександра Караваєва. Правий захисник Динамо востаннє був у таборі національної команди аж у жовтні 2023 року. У резервний список Реброва потрапили десять футболістів:

Руслан Нещерет (Динамо)

Олександр Тимчик (Динамо)

Максим Таловєров (Сток Сіті)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Єгор Назарина (Шахтар)

Олександр Піхальонок (Динамо)

Артем Бондаренко (Шахтар)

Владислав Велетень (Полісся)

Назар Волошин (Динамо)

Олександр Назаренко (Полісся)

Свій збір національна команда розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти одразу зберуться в Парижі, де і проведуть свій перший матч цього місяця.

Збірна України у відборі на ЧС-2026