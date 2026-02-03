На Олімпіаді ввели жорстку заборону на "все російське": у Москві "палають" від люті

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення щодо прапора Росії на всіх об'єктах Олімпіади в Мілані. Це рішення враховує, що російські спортсмени братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Sveriges Radio. Заборона стосується не лише спортсменів, тренерів і обслуговуючого персоналу, а й уболівальників, які приїдуть на зимову Олімпіаду цього року.

Дивіться також Найстарший представник України на Олімпіаді-2026 родом з Тернопільщини

Які деталі заборони російських прапорів?

На Іграх-2026 заборонено приносити предмети, які можуть асоціюватися з країнами, чиї спортсмени беруть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Це рішення стосується країн, спортсменів яких допускають до змагань лише під нейтральним прапором.

Правило, запровадили після того, як російський прапор було помічено серед глядачів під час Тур де Скі.

У Державній думі Росії рішення МОК викликало обурення: його назвали дискримінаційним за національною ознакою та пояснили, що організатори Олімпіади надто перестраховуються.

Раніше МОК заборонив російським спортсменам у нейтральному статусі брати участь у традиційному параді під час церемонії відкриття Олімпіади в Мілані. Таким чином, вони не зможуть пройти разом з іншими делегаціями на урочистому заході.

Які умови участі Росії на Олімпіаді-2026?