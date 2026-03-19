Ребров може несподівано залишити збірну України вже найближчим часом

Збірна України з футболу готується до вирішальних матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Вже у березні стане відомо, чи зіграє наша команда на Мундіалі.

Вихід на чемпіонат світу-2026 був головним завданням для тренерського штабу Сергія Реброва протягом останнього часу. Як повідомляє ТаТоТаке, саме від цього і залежить подальша доля наставника.

Що буде із Ребровим?

Зазначається, що Ребров може залишити свою позаду вже наприкінці поточного місяця. Це станеться у тому випадку, якщо збірна України не вийде на ЧС-2026.

Контракт наставника зі збірною чинний до 30 липня 2026 року. Поразка ж у раунді плей-оф відбору може спонувати УАФ достроково попрощатися із Сергієм.

Раніше у січні президент УАФ Андрій Шевченко висловлював підтримку Реброву та не готовий був обговорювати питання його звільнення. Нагадаємо, що тренер працює зі збірною України з червня 2023 року.

У 32-х матчах під керівництвом коуча команда здобула 15 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок. За Реброва збірна України кваліфікувалась на Євро-2024, але там посіла останнє місце у групі.

