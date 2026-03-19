Ребров може несподівано залишити збірну України вже найближчим часом
- Сергій Ребров може покинути пост тренера збірної України у березні.
- Є ймовірність, що тренер піде достроково, якщо Україна не вийде на ЧС-2026.
Збірна України з футболу готується до вирішальних матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Вже у березні стане відомо, чи зіграє наша команда на Мундіалі.
Вихід на чемпіонат світу-2026 був головним завданням для тренерського штабу Сергія Реброва протягом останнього часу. Як повідомляє ТаТоТаке, саме від цього і залежить подальша доля наставника.
Що буде із Ребровим?
Зазначається, що Ребров може залишити свою позаду вже наприкінці поточного місяця. Це станеться у тому випадку, якщо збірна України не вийде на ЧС-2026.
Контракт наставника зі збірною чинний до 30 липня 2026 року. Поразка ж у раунді плей-оф відбору може спонувати УАФ достроково попрощатися із Сергієм.
Раніше у січні президент УАФ Андрій Шевченко висловлював підтримку Реброву та не готовий був обговорювати питання його звільнення. Нагадаємо, що тренер працює зі збірною України з червня 2023 року.
У 32-х матчах під керівництвом коуча команда здобула 15 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок. За Реброва збірна України кваліфікувалась на Євро-2024, але там посіла останнє місце у групі.
Як збірній України потрапити на ЧС-2026?
- У кваліфікації ЧС-2026 збірна України посіла друге місце у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дозвлило "синьо-жовтим" вийти у стикові матчі.
- Першим нашим суперником у раунді плей-оф стане збірна Швеції. Зустріч запланована на 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте, повідомляє УАФ.
- Успіх у цій зустрічі виведе Україну у фінал плей-оф. Там за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва битимуться із переможцем пари Польща – Албанія. Цей матч пройде 31 березня.
- Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.