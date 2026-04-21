Шевченко не може звільнити Реброва: як очільник УАФ став заручником ситуації

Після провалу у відборі на ЧС-2026 навколо збірної України не вщухають розмови про можливу відставку головного тренера. Однак ситуація значно складніша, ніж здається на перший погляд.

Очільник УАФ Андрій Шевченко поки не поспішає змінювати тренера збірної України. За словами журналіста Ігоря Циганика, цьому є пояснення.

Дивіться також Без відставки Реброва, але з новим Кубком: як пройшов Конгрес УАФ в Ужгороді

Чому Шевченко не звільняє Реброва?

Автор ютуб-проєкту "Циганик LIVE" заявив, що Андрій Шевченко опинився перед складним вибором щодо звільнення Сергія Реброва.

У мене складається враження, що в спілкуванні між Шевченком і Ребровим виникли певні труднощі. Свого часу саме Ребров надав підтримку кандидатурі Шевченка. І тепер виходить, що голові УАФ доведеться звільнити фахівця, який колись підставив йому плече,

– зазначив Циганик.

Ребров теж не поспішає йти