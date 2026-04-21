Шевченко не може звільнити Реброва: як очільник УАФ став заручником ситуації
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров не хоче покидати свою посаду, незважаючи на критику та провал у відборі на ЧС-2026.
- Андрій Шевченко, очільник УАФ, не поспішає звільнити Реброва через особисті стосунки та підтримку, яку отримав від нього в минулому.
Після провалу у відборі на ЧС-2026 навколо збірної України не вщухають розмови про можливу відставку головного тренера. Однак ситуація значно складніша, ніж здається на перший погляд.
Очільник УАФ Андрій Шевченко поки не поспішає змінювати тренера збірної України. За словами журналіста Ігоря Циганика, цьому є пояснення.
Чому Шевченко не звільняє Реброва?
Автор ютуб-проєкту "Циганик LIVE" заявив, що Андрій Шевченко опинився перед складним вибором щодо звільнення Сергія Реброва.
У мене складається враження, що в спілкуванні між Шевченком і Ребровим виникли певні труднощі. Свого часу саме Ребров надав підтримку кандидатурі Шевченка. І тепер виходить, що голові УАФ доведеться звільнити фахівця, який колись підставив йому плече,
– зазначив Циганик.
Ребров теж не поспішає йти
- Сергій Ребров провалив зі збірною України плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026, програвши Швеції з рахунком 1:3.
- Сам тренер не хоче покидати свою посаду, попри шквал критики від уболівальників, і хоче допрацювати контракт.
- Серед кандидатів на заміну Реброва називали Мирона Маркевича, Руслана Ротаня, Унаї Мельгосу та інших. У цьому списку фігурував також Юрій Вернидуб.
- Тренер збірної України може повернутися до клубного футболу – ним цікавляться іноземні клуби, а один із них готовий запропонувати контракт із зарплатою близько 5 мільйонів євро на рік.