Це величезний промах, я не можу з цим погодитися, – Шевченко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловив свою реакцію на рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Йдеться про дозвіл участі російських спортсменів на Паралімпіаді в Мілані з гімном та прапором.

Колишній володар "Золотого м'яча" у інтерв’ю Il Messaggero різко розкритикував останні рішення МОК. Він також засудив дозвіл, наданий паралімпійським комітетом.

Що сказав Андрій Шевченко?

Журналісти під час розмови з Шевченком зазначили, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському спортсмену Гераскевичу брати участь у зимових Іграх через шолом із зображенням загиблих товаришів.

Також не допустили український костюм із картою окупованих територій, а біатлоністці заборонили сережки з написом "Ні війні".

Це рішення, з яким я абсолютно не згоден. Я не бачу жодної експлуатації: наші спортсмени просто намагаються висвітлити наше скрутне становище. Гераскевич хотів згадати своїх друзів, своїх загиблих товаришів по команді. Де ж експлуатація?,

– заявив Шевченко.

У той же час Паралімпійський комітет повернув гімн і прапор Росії на Ігри, що проходив в Італії.

Велика помилка, я не можу нею погодитися,

– додав він.

Шевченко додав, що постійні думки про війну можуть сильно впливати на психологічний стан, тому спорт та фізична активність стають особливо важливими.

Ми не повинні до цього звикати, це правда. Але це реальність, і ми повинні з нею жити. І понад усе, ми не повинні дозволяти депресії охоплювати нас. Якщо ви постійно думаєте про війну, вона вас охопить. Спорт у цьому важливий; він допомагає вам думати не лише про ракети та безпілотники,

– говорить президент УАФ.

Що відбувалося на Олімпійських і Паралімпіських іграх?