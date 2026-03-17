Це величезний промах, я не можу з цим погодитися, – Шевченко
- Андрій Шевченко розкритикував рішення про дозвіл участі російських спортсменів на Паралімпіаді з гімном та прапором.
- Українська паралімпійська команда бойкотувала церемонії на Іграх через участь російських та білоруських спортсменів під національними прапорами.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловив свою реакцію на рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Йдеться про дозвіл участі російських спортсменів на Паралімпіаді в Мілані з гімном та прапором.
Колишній володар "Золотого м'яча" у інтерв’ю Il Messaggero різко розкритикував останні рішення МОК. Він також засудив дозвіл, наданий паралімпійським комітетом.
Дивіться також 378 імен: Шевченко нагадав, яку ціну заплатили футболісти і тренери за свободу України
Що сказав Андрій Шевченко?
Журналісти під час розмови з Шевченком зазначили, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському спортсмену Гераскевичу брати участь у зимових Іграх через шолом із зображенням загиблих товаришів.
Також не допустили український костюм із картою окупованих територій, а біатлоністці заборонили сережки з написом "Ні війні".
Це рішення, з яким я абсолютно не згоден. Я не бачу жодної експлуатації: наші спортсмени просто намагаються висвітлити наше скрутне становище. Гераскевич хотів згадати своїх друзів, своїх загиблих товаришів по команді. Де ж експлуатація?,
– заявив Шевченко.
У той же час Паралімпійський комітет повернув гімн і прапор Росії на Ігри, що проходив в Італії.
Велика помилка, я не можу нею погодитися,
– додав він.
Шевченко додав, що постійні думки про війну можуть сильно впливати на психологічний стан, тому спорт та фізична активність стають особливо важливими.
Ми не повинні до цього звикати, це правда. Але це реальність, і ми повинні з нею жити. І понад усе, ми не повинні дозволяти депресії охоплювати нас. Якщо ви постійно думаєте про війну, вона вас охопить. Спорт у цьому важливий; він допомагає вам думати не лише про ракети та безпілотники,
– говорить президент УАФ.
Що відбувалося на Олімпійських і Паралімпіських іграх?
На зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортині-дар'Ампеццо українські спортсмени боролися за медалі в складних умовах, а скелетоніст Владислав Гераскевич був відсторонений за відмову зняти шолом із зображеннями загиблих українських атлетів і захисників.
Україна опинилася під тиском Міжнародного паралімпійського комітету через інциденти з національною символікою, що українська сторона назвала "системним тиском" і дискримінацією, спричинивши публічні суперечки з організаторами.
Як стало відомо з Суспільне Спорт, українська паралімпійська команда бойкотувала церемонії відкриття й закриття Ігор на знак протесту проти участі російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.