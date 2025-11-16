Список потенційних суперників збірної України у плей-оф кваліфікації ЧС-2026

Команда Сергія Реброва потрапила у стикові матчі відбору на Мундіаль. Україна посіла друге місце у групі завдяки перемозі над Ісландією у вирішальній зустрічі.

"Синьо-жовті" лише в кінці матчу вирвали перемогу завдяки голам Зубкова на Гуцуляка. Тепер на Україну чекатимуть ще два матчі у раунді плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026

Хто може зіграти проти України?

Напередодні жеребкування визначився список потенційних опонентів для збірної України. Всього в плей-оф будуть грати 16 команд, але лише дві з них можуть потенційно перетнутися із нашою командою.

Україна має опинитися у першому кошику при жеребкуванні. Це означає, що із найсильнішими збірними стиків ми не зіграємо, а саме – з Італією, Туреччиною та Польщею.

Існує мінімальна можливість падіння в другий кошик, але це лише за умови невиходу напряму Німеччини, Данії та Австрії. Якщо ж дві з цих команд залишаться першими у групі, то розподіл по кошиках у плей-оф буде наступним:

ПЕРШИЙ КОШИК: Італія, Туреччина, УКРАЇНА, Польща.

ДРУГИЙ КОШИК: Вельс, Шотландія, Словаччина, Чехія.

ТРЕТІЙ КОШИК: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово

ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.

Жирним виділені команди, які вже гарантовано будуть у плей-оф. Жеребкування відбудеться 20 листопада у швейцарському Ньоні. Початок – о 14:00 за київським часом.

У півфіналах команди з 1-го кошика протистоятимуть збірним з четвертого кошика, а також між собою зіграють представники 2-го та 3-го кошиків.

Матчі пройдуть на полях команд з 1 та 2 кошиків, тобто Україна гарантовано зіграє у півфіналі "вдома". А ось у фінальних матчах господар поля визначиться жеребкуванням.

Як Україна зіграла у групі відбору на ЧС-2026?