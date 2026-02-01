Шипами між ніг супернику: одноклубник українця відзначився мерзенним фолом в матчі АПЛ
- Кевін Шаде отримав червону картку за грубий фол в матчі Астон Вілла – Брентфорд.
- Лондонці здобули мінімальну перемогу в Бірмінгемі у меншості.
В чемпіонаті Англії 2025 – 2026 цього тижня тривають матчі 24-го туру АПЛ. В одному з матчів неділі претендент на чемпіонство Астон Вілла приймала Брентфорд.
Інтерес українців був прикутий до цієї гри через можливу участь у матчі Єгора Ярмолюка. Хавбек став гравцем основи Брентфорда цього сезону, повідомляє 24 Канал.
Як Брентфорд переміг у меншості?
На жаль, на матч проти Астон Вілли тренер лондонців Кіт Ендрюс залишив українця на заміні. Але "бджоли" змогли здивувати навіть без Ярмолюка.
Перед перервою Брентфорд підвів нападник Кевін Шаде. Німець здійснив грубий фол проти Меттью Кеша, підступно вдаривши поляка ногою між ніг.
Як Шаде врізав Кешу між ніг: дивитися відео
Суддя не залишив цей епізод без уваги та виписав гравцю Брентфорда пряму червону картку. Цікаво, що вже за кілька хвилин лондонці вийшли вперед зусиллями Уаттара.
У підсумку лондонцям вдалось втримати мінімальну перемогу на полі Астон Вілли. Ярмолюк все ж з'явився на полі на 60-й хвилині, але особливо нічим не запам'ятався.
Як українці грають в Англії?
- У поточному сезоні в англійському професійному футболі заявлено шістьох українців. Правда, Михайло Мудрик поки залишається поза грою через допінг-скандал у грудні 2024 року.
- Також вже майже залишив Англію Олександр Зінченко, який після провалу у Ноттінгем Форест має перейти в Аякс. А ось найкраще поки проявляє себе саме Ярмолюк.
- Хавбек став гравцем основи Брентфорда, а нещодавно забив свій перший гол на рівні АПЛ. Його команда йде на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ.
- Віталій Миколенко також є гравцем основи в Евертоні. При цьому у футболіста збірної України влітку завершиться контракт із "ірисками", тому Ювентус цікавиться трансфером Віталія.
- Своєю чергою за Сток Сіті в Чемпіоншипі виступає Максим Таловєров, хоча він не є гравцем старту. А у третьому дивізіоні феєрить Тимур Тутєров. Футболіст Сандерленда перейшов в оренду до Ексетер Сіті та забив у двох своїх перших матчах.