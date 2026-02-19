Ультрас Динамо поставили на місце Алієва і Мілевського, які підтримали побиття військового з ТЦК

Український футбол охопив новий гучний скандал. Один із футболістів клубу УПЛ потрапив у неприємний інцидент із ТЦК.

Мова про 24-річного нападника Данила Колесника, який донедавна належав Колосу. Футболіст застосував фізичну силу по відношенню до військового.

До теми "Це по-чоловічому": ексзірка Динамо Мілевський виправдав гравця, що побив військовослужбовця ТЦК

Як відреагували ультрас Динамо?

Футболіст виклав відео конфлікту у себе в інстаграм, чим викликав шквал критики на свою адресу. На ньому видно, як нападник Колоса б'є кулаком по обличчю військовослужбовцю з ТЦК.

Проте, окрім критики у свій бік, Данило отримав слова підтримки від ексгравців Динамо Олександра Алієва та Артема Мілевського. Відомі футболісти встали на захист Колесника.

Така реакція з боку "кентів" викликала обурення вболівальників Динамо. Ультрас киян у себе в інстаграм опублікували реакцію на слова колишніх гравців клубу.

"Вчора інтернет охопила новина про рукоприкладство футболіста Колоса до військовослужбовця з лав ТЦК. Людину з трьома дітьми юридично по закону не можуть мобілізувати. В 95% люди мирно отримують повістку і згідно свого чоловічого обовʼязку йдуть служити. Факти корупції в ТЦК, звісно, є. Як і в багатьох інших інституціях)", – пишуть фанати.

Але в ситуації з футболістом Колосу позиція однозначна. "Півень" Колесник за свої дії має би швидко "присісти на пляшку" і справу замʼяли б. Проте на горизонті зʼявились старі полупокери Алієв та Мілевський, які взагалі забули, хто вони в цій країні. Усім старим алкашам та убогим ухилянтам нагадуємо, що ніхто не має права підіймати руку на людину у військовій формі,

– йдеться у заяві.

"Хулігани Динамо служать в усіх структурах Сил оборони країни. І ми можемо сказати, що без роботи ТЦК фронт був би вже за Дніпром. Робота ТЦК – надважлива для збереження державності. Ми готові їх підтримувати. Хто хотів би нам заперечити, номер знайдете. Ми вас переконаємо", – резюмують ультрас.

Раніше повідомлялось, що Данило заважав військовослужбовцю виконувати свою роботу. Згідно із заявою самого футболіста, ТЦК хотів мобілізувати його сусіда, який має трьох дітей.

Що відомо про Данила Колесника?