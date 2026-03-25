Чи є конфлікт між Ребровим і Луніним: з'явилися деталі про можливий скандал у збірній України

Збірна України готується до вирішальних матчів у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У березні на команду Сергія Реброва чекають ігри раунду плей-оф.

Напередодні збору тренер "синьо-жовтих" оголосив склад на березневі матчі. Резонансною стала відсутність у заявці воротаря Реала Андрія Луніна, повідомляє The Athletic.

Чому Лунін не у збірній України?

Ребров віддав перевагу Анатолію Трубіну з Бенфіки, а також кіперам Шахтаря та Динамо Дмитру Різнику та Руслану Нещерету відповідно. При цьому у ЗМІ ходили чутки, що Ребров має непрості стосунки із Луніним.

Подеякували, що Андрій не бажав викликатися у збірну, якщо йому не гарантували місце в основі. Пізніше воротар Реала спростував цю заяву, що спричинило здогадки про можливий конфлікт Реброва із гравцем.

Проте джерела в УАФ повідомили. що у тренера та воротаря нормальні стосунки та ніякого конфлікту немає. Невиклик футболіста Реала пояснили тим, що список формувався два тижні тому.

На той момент Лунін був без ігрової практики протягом трьох місяців. Тому відсутність гравця у заявці пояснюють технічними причинами. Андрія продовжують розглядати серед кандидатів на місце у збірній.

Нагадаємо, що минулого тижня українець відіграв два матчі за Реал через травму Тібо Куртуа. Бельгієць вилетів на шість тижнів, тому тепер на Луніна чекає роль основного кіпера "бланкос".

