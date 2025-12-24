Нова Ліга націй: хто стане суперником збірної України у розіграші 2026/2027
- Збірна України дізналася потенційних суперників при жеребкуванні Ліги націй.
- Команда Сергія Реброва гратиме у дивізіоні В та потрапила у другий кошик.
Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу-2026. Втім наступного року наша команда також гратиме і у Лізі націй.
Новий розіграш цього турніру розпочнеться вже восени 2026 року. Тим часом, збірна України дізналась потенційних суперників по Лізі націй, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
В якому кошику Україна?
Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку в елітний дивізіон протягом минулого розіграшу. Таким чином, "синьо-жовті" зіграють в лізі В у розіграші 2026 – 2027.
В цьому дивізіоні Україна буде жеребитися з другого кошика. Це означає, що наша команда точно не зустрінеться зі Швейцарією, Боснією і Герцеговиною та Австрією.
|
КОШИК 1
|
КОШИК 2
|
КОШИК 3
|
КОШИК 4
|
Шотландія
|
Швейцарія
|
Словенія
|
Швеція
З кожного із кошиків збірна України отримає по одного суперника в групу (окрім другого кошика). В рамках цієї стадії наша команда зіграє вдома та на виїзді із кожним опонентом.
Календар матчів групової стадії Ліги націй:
- 1 тур. 24 – 26 вересня
- 2 тур. 27 – 30 вересня
- 3 тур. 30 вересня – 3 жовтня
- 4 тур. 4 – 6 жовтня
- 5 тур. 12 – 14 листопада
- 6 тур. 15 – 17 листопада
Який формат Ліги націй 2026 – 2027?
Переможці квартетів ліги В вийдуть напряму в елітний дивізіон, тоді як другі місця битимуться у стикових матчах за цю путівку. Натомість останнє місце напряму вилетить в лігу С.
Якщо ж Україна фінішує третьою, то гратиме у плей-оф за право залишитись у другому дивізіоні. Церемонія жеребкування Ліги націй пройде 12 лютого в Брюсселі.
Зазначимо, що цей розіграш Ліги націй буде пов'язано із відбором на Євро-2028. Україні важливо буде виграти свою групу, щоб мати шанс потрапити у плей-оф кваліфікації у випадку невиходу напряму на чемпіонат Європи.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Україні потрібно буде перемогти Швецію, а також Польщу або Албанію. Згідно зі статистичним порталом Football Meets Data, збірна України має 42% шансів на потрапляння на ЧС.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша команда потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу.