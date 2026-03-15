Ліверпуль під керівництвом Арне Слота прийме чинних переможців Ліги Європи Тоттенхем. Зустріч відбудеться на стадіоні "Енфілд", початок – 15 березня о 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Тоттенхемом?

Цей сезон перетворюється для Тоттенхема на якесь жахіття. Після успіху в ЛЄ торік клуб пішов на зміну тренера та звільнив Ангелоса Постекоглу. Новим коучем став Томас Франк з Брентфорда.

Проте і при ньому "шпори" почали лихоманити та не мали стабільних результатів. А з початком 2026 року Тоттенхем взагалі потрапив у круте піке, потрапивши у 11-тиматчеву безвиграшну серію в рамках АПЛ.

Через це команда достроково звільнила Франка, але і за Ігоря Тудора ситуація не змінилась. Тоттенхем нині йде 16-им в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи зону вильоту на один бал.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ. Перемога Ліверпуль – 1,31, нічия – 6,30, успіх Тоттенхем – 9,20. Що ж стосується результативності, то на "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,41, тоді як на ТМ2,5 – 2,90.

*Коефіцієнти подані станом на 00:35 15.02.2026

В якому становищі Ліверпуль?

Крім того, Тоттенхем майже вилетів з Ліги чемпіонів, програвши Атлетіко у першому матчі 2:5. Проте і Ліверпуль не випромінює стабільність після чемпіонського сезону.

Команда Арне Слота вже випала з гонки за титулом та веде боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступни сезон. До цього туру мерсисайдці підійшли аж шостими, але відставання від третього місця складає лише один бал.

При цьому і в ЛЧ Ліверпуль може вилетіти вже наступного тижня. У першому матчі 1/8 фіналу мерсисайдці програли на виїзді Галатасараю, але лише 0:1. Тепер англійцям треба робити камбек на своєму полі.