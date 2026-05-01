"За Волинь": поляки зловтішаються з максимальної дискваліфікації Мудрика

Вирок Футбольної асоціації Англії щодо покарання Михайла Мудрика 4-річною дискваліфікацією в Україні зустріли з обуренням. Натомість в одній із сусідніх держав не приховували радості від цього вироку.

Польські ЗМІ тримали на футболіста образу через епізод, який стався під час спілкування в онлайн-грі, коли Мудрик згадав про Волинську трагедію. Тепер у них з'явилася нагода відплатити футболісту за той скандал, повідомляє 24 Канал.

Що у Польщі говорять про дискваліфікацію Мудрика?

Гучне рішення у допінг-справі Мудрика використали, щоб підкреслити негатив до українця з боку польських вболівальників та експертів. Вінгер став об'єктом насмішки та зловтішання, адже йому не забули згадку Волині під час конфлікту з польськими гравцями у Counter-Strike.

Видання Eska зазначило, що трансфер Мудрика до Челсі був абсолютним провалом, а поведінка українця під час відсторонення від футболу – це "ганьба" і "нахабність".

Оглядач Sport.pl дивним чином знайшов зв'язок між тим, що Мудрик агресивно себе поводив онлайн, і фактом застосування дисциплінарними органами проти нього максимального антидопінгового покарання. Fakt пише, що до Мудрика "не було жодного жалю".

Що відомо про справу Мудрика?

Рішення щодо звинувачення Михайла у вживанні забороненого мельдонію належало до компетенції Футбольної асоціації Англії, адже Мудрик грав на Туманному Альбіоні за Челсі. Там не зважили на аргументи українця про відсутність свідомого наміру вдатися до допінгу і застосували максимально жорстку санкцію – дискваліфікацію на чотири роки.

Юридична команда Мудрика подала апеляцію на цей вирок до Спортивного арбітражу у Лозанні, який остаточно визначить долю гравця збірної України.

Контракт Мудрика з Челсі було розраховано аж до 2031 року, але програш захисту у допінг-справі може активувати опцію про дострокове розірвання.

Сам футболіст звинувачує у своїх негараздах лікаря Ігоря Поробія, який працював у збірній України фізіотерапевтом. Той нібито порадив Мудрику лікувати травму коліна ін'єкціями стовбурових клітин, в яких виявився мельдоній.