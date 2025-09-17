На днях Олександр Усик взяв участь у виставковому матчі в Португалії. Це викликало хвилю хейту на адресу українського чемпіона світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.
Чому хейтять Усика?
Боксер став частиною благодійної гри, в рамках якої зірки збірної Португалії протистояли зіркам світу. Олександр активно розминався перед грою, а вже безпосередньо на полі провів 15 хвилин.
Моменти з Усиком із цієї гри одразу розлетілись інтернетом. Участь Олександра сильно обурила фанатів, адже ще місяць тому українець заявляв про травму спини.
У липні Усик переміг Дюбуа та здобув звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Після цього WBO зробила Джозефа Паркера обов'язковим претендентом на пояс Олександра.
Але травма спини стала причиною для відстрочки поєдинку. Фанати ж не вірять, що в Усика справді є травма. Вони закидали українця хейтовими повідомленнями у соцмережах, а окремі користувачі навіть вимагали відібрати пояси в українця.
Що ж стосується Усика, то він був задоволений своєю участю у грі. Олександр потішив своєю присутністю таких зірок футболу як Майкл Оуен, Луїш Фігу та Пепе. Крім того, метою матчу був збір коштів на підтримку нужденним з усього світу, в тому числі українцям-жертвам війни.
Що відомо про бій Усика та Паркера:
- WBO санкціонувала обов'язковий захист титулу для Усика після тріумфу над Дюбуа.
- Претендентом став новозеландський боксер Джозеф Паркер, який цього лютого виграв у Мартіна Баколе.
- У свою чергу звання обов'язкового претендента йому дісталось завдяки перемозі над Чжаном Чжилеєм.
- Раніше команда Паркера піддала сумнівам травму Усика після його запальних танців в Україні.
- Усика активно рухався на благодійній вечірці в Україні та запалював під пісні Надії Дорофеєвої та Іво Бобула.
- Після цього WBO зажадала від Усика надати оновлену довідку про стан здоров'я, але відстрочка все ж залишилась в силі.
- Паркер же не став оскаржувати це рішення, а прийняв пропозицію щодо бою проти Фабіо Вордлі 25 жовтня.