На днях Александр Усик принял участие в выставочном матче в Португалии. Это вызвало волну хейта в адрес украинского чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Почему хейтят Усика?
Боксер стал частью благотворительной игры, в рамках которой звезды сборной Португалии противостояли звездам мира. Александр активно разминался перед игрой, а уже непосредственно на поле провел 15 минут.
Моменты с Усиком с этой игры сразу разлетелись по интернету. Участие Александра сильно возмутило фанатов, ведь еще месяц назад украинец заявлял о травме спины.
В июле Усик победил Дюбуа и получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. После этого WBO сделала Джозефа Паркера обязательным претендентом на пояс Александра.
Но травма спины стала причиной для отсрочки поединка. Фанаты же не верят, что у Усика действительно есть травма. Они забросали украинца хейтовыми сообщениями в соцсетях, а отдельные пользователи даже требовали отобрать пояса у украинца.
Что же касается Усика, то он был доволен своим участием в игре. Александр порадовал своим присутствием таких звезд футбола как Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Пепе. Кроме того, целью матча был сбор средств в поддержку нуждающимся со всего мира, в том числе украинцам-жертвам войны.
Что известно о бое Усика и Паркера:
- WBO санкционировала обязательную защиту титула для Усика после триумфа над Дюбуа.
- Претендентом стал новозеландский боксер Джозеф Паркер, который в этом феврале выиграл у Мартина Баколе.
- В свою очередь звание обязательного претендента ему досталось благодаря победе над Чжаном Чжилеем.
- Ранее команда Паркера поставила под сомнение травму Усика после его зажигательных танцев в Украине.
- Усика активно двигался на благотворительной вечеринке в Украине и зажигал под песни Надежды Дорофеевой и Иво Бобула.
- После этого WBO потребовала от Усика предоставить обновленную справку о состоянии здоровья, но отсрочка все же осталась в силе.
- Паркер же не стал оспаривать это решение, а принял предложение о бое против Фабио Уордли 25 октября.