Український боксер Олександр Усик долучився до благодійної гри в Португалії. Втім для фанатів боксу цей виступ спортсмена став приводом для обурення.

На днях Олександр Усик взяв участь у виставковому матчі в Португалії. Це викликало хвилю хейту на адресу українського чемпіона світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Чому хейтять Усика?

Боксер став частиною благодійної гри, в рамках якої зірки збірної Португалії протистояли зіркам світу. Олександр активно розминався перед грою, а вже безпосередньо на полі провів 15 хвилин.

Моменти з Усиком із цієї гри одразу розлетілись інтернетом. Участь Олександра сильно обурила фанатів, адже ще місяць тому українець заявляв про травму спини.

У липні Усик переміг Дюбуа та здобув звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Після цього WBO зробила Джозефа Паркера обов'язковим претендентом на пояс Олександра.

Але травма спини стала причиною для відстрочки поєдинку. Фанати ж не вірять, що в Усика справді є травма. Вони закидали українця хейтовими повідомленнями у соцмережах, а окремі користувачі навіть вимагали відібрати пояси в українця.

Що ж стосується Усика, то він був задоволений своєю участю у грі. Олександр потішив своєю присутністю таких зірок футболу як Майкл Оуен, Луїш Фігу та Пепе. Крім того, метою матчу був збір коштів на підтримку нужденним з усього світу, в тому числі українцям-жертвам війни.

