Украинский боксер Александр Усик присоединился к благотворительной игре в Португалии. Впрочем для фанатов бокса это выступление спортсмена стало поводом для возмущения.

На днях Александр Усик принял участие в выставочном матче в Португалии. Это вызвало волну хейта в адрес украинского чемпиона мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Почему хейтят Усика?

Боксер стал частью благотворительной игры, в рамках которой звезды сборной Португалии противостояли звездам мира. Александр активно разминался перед игрой, а уже непосредственно на поле провел 15 минут.

Моменты с Усиком с этой игры сразу разлетелись по интернету. Участие Александра сильно возмутило фанатов, ведь еще месяц назад украинец заявлял о травме спины.

В июле Усик победил Дюбуа и получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. После этого WBO сделала Джозефа Паркера обязательным претендентом на пояс Александра.

Как Усик танцевал перед футбольным матчем: смотреть видео

Но травма спины стала причиной для отсрочки поединка. Фанаты же не верят, что у Усика действительно есть травма. Они забросали украинца хейтовыми сообщениями в соцсетях, а отдельные пользователи даже требовали отобрать пояса у украинца.

Что же касается Усика, то он был доволен своим участием в игре. Александр порадовал своим присутствием таких звезд футбола как Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Пепе. Кроме того, целью матча был сбор средств в поддержку нуждающимся со всего мира, в том числе украинцам-жертвам войны.

Что известно о бое Усика и Паркера: