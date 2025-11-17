Гаряча інтрига закрутилась у групі А, куди потрапили Німеччина, Словаччина, Люксембург та Північна Ірландія, повідомляє 24 Канал. Сьогодні, 17 листопада, визначиться переможець квартету.

Чи буде реванш над Словаччиною?

На перше місце претендують збірні Німеччини та Словаччини. Після п'яти матчів кожна з команд має по 12 очок. Переможець групи вийде напряму на Мундіаль, тоді як друге місце відправиться у плей-оф.

Перша очна битва між командами завершилась сенсаційною перемогою словаків з рахунком 2:0. Втім втримати гандикап наші сусіди не змогли і через поразку в Північній Ірландії дозволили німцям себе наздогнати.

Оскільки додатковим критерієм у відборі на ЧС-2026 є різниця голів, саме Бундестім вийшов на першу позицію у квартеті. Тобто у вирішальному матчі в Лейпцигу підопічних Нагельсманна влаштує і нічия.

Прогноз букмекера (21+)

Німеччина – явний фаворит протистояння по лінії betking. Перемогу Бундестім оцінюють в 1,28. Натомість на звитягу словаків дають коефіцієнт аж 3,00. Нічия, яка влаштовує німців, оцінена у 6,66.

Велика ймовірність, що глядачі побачать чимало голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,58, тоді як на ТМ2,5 – 2,40. На те, що заб'ють обидві команди, виставлений коефіцієнт 2,14.

*Коефіцієнти подані станом на 12:30 17.11.2025

Відзначимо, що Німеччина є однією з найбільш успішних збірних в історії чемпіонатів світу. Команда лише двічі пропустила Мундіаль та стабільно на ньому грає з 1954 року. За цей час Бундестім чотири рази вигравав Кубок світу.

Словаки ж за часів незалежності лише один раз кваліфікувались на Мундіаль. У 2010 році наші сусіди дійшли до 1/8 фіналу та вибили на груповій стадії чинних на той момент чемпіонів світу Італію.

Як виступає Україна у відборі на ЧС-2026?