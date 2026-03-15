Бунт на Паралімпіаді-2026: чемпіонка світу з Чехії демонстративно виступила проти росіян

На Паралімпіаді-2026 спалахнув новий скандал через участь росіян. Чемпіонка світу з Чехії влаштувала показовий демарш під час церемонії нагородження.

На зимових Паралімпійських іграх-2026 в Італії стався гучний інцидент, пов'язаний із допуском російських спортсменів. Чеська спортсменка демонстративно висловила протест прямо під час церемонії нагородження, пише obozrevatel.

Як себе повела спортсменка з Чехії?

Чеська лижниця та чемпіонка світу Симона Бубенічкова влаштувала символічний протест проти російських спортсменів на Паралімпіаді-2026. Інцидент стався під час церемонії нагородження після гонки, де перемогу здобула представниця Росії Анастасія Багіян.

Під час церемонії нагородження вона разом із трасером Давидом Шрутеком відмовилася знімати шапки і відвернулася під час виконання російського гімну.

Скандали через участь росіян на Іграх

Допуск спортсменів з Росії до Паралімпіади-2026 викликав чимало суперечок у спортивному світі.

Після початку повномасштабної війни проти України російських атлетів відсторонювали від міжнародних змагань, але згодом частину з них знову допустили до стартів.

Через це на Іграх уже відбулося кілька протестів. Зокрема, німецькі спортсмени під час церемонії нагородження відвернулися від росіян і відмовилися брати участь у спільному фото, демонструючи свою позицію щодо їхньої участі у змаганнях.

Схожі жести протесту від інших спортсменів свідчать, що тема присутності російських атлетів на міжнародних стартах і надалі залишається однією з найгостріших у світовому спорті.

Інші скандали на Паралімпіаді-2026