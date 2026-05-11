Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська хокейна збірна не отримала обіцяного. Винних знайшли у Вашингтоні.

Дмитро Пєсков поскаржився на президента США Дональда Трампа. Прессекретар російського лідера заявив, що США не дотримується обіцянок щодо хокею, передають пропагандистські ЗМІ.

Чого хоче Кремль у хокеї?

У Москві несподівано заговорили про гру з американцями у хокей. Пєсков пригадав торішню розмову Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Тоді мова йшла про організацію товариського матчу хокейного між збірними країн, яке мало б свідчити про потепління у відносинах.

Трамп говорив, але немає жодних зрушень у цьому плані. І, напевно, це дуже важливо і було б чудово. І це було б гарним обрамленням якихось зрушень у двосторонніх відносинах,

– сказав Пєсков.

Додамо, що на рівні національних команд збірну Росії було усунуто від міжнародних змагань у 2022 році. Нещодавно віцепрезидент хокейної організації федерації IIHF Петер Бржіза зазначив, що у сезоні 2026/27 не передбачено послаблень для країн-агресорок – Росії та Білорусі. Про це він розповів сайту Суспільне Спорт.

Чи знімають санкції з російського спорту на міжнародній арені?

Починаючи з минулого року про відновлення російських спортсменів у повноцінному змагальному статусі почали активного говорити ще торік. У вересні була імовірність, що Росія отримає допуск до світового футболу. Тоді Москва зазнала невдачі під час виконкому УЄФА в албанській Тирані.

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет рекомендував повернути у світовий спорт Білорусь, але про послаблення для росіян не йшлось.

На жаль, деякі міжнародні федерації таки знімають заборони з російських атлетів. Так відбулось у водних видах спорту, де організація World Aquatics зняла бан зі спортсменів сусідньої країни.

Протилежної позиції дотримується президент World Athletics Себастьян Коу. Днями він заявив, що санкції щодо російських та білоруських спортсменів залишаються в силі, поки не буде реального прогресу в мирних переговорах.

