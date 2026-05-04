Українка Марта Костюк піднялась на рекордне місце в рейтингу WTA після тріумфу в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує запалювати у цьому сезоні. Минулими вихідними спортсменка з Києва здобула свій найпрестижніший трофей у кар'єрі.

Марта стала чемпіонкою престижного турніру категорії WTA1000, який проходив у Мадриді. У фіналі змагання Костюк здобула перемогу над "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою, повідомляє 24 Канал.

До теми Виконала сальто і довела росіянку до сліз: Костюк шокувала публіку після перемоги

На якому місці Костюк?

Цей тріумф приніс українці не тільки шалені призові. Дівчина змогла здійснити крутий стрибок у оновленому рейтингу WTA, повернувшись у топ-20.

Ба більше, Марта застрибнула аж на 15 місце, що є найкращим показником за всю її кар'єру. Успіх в Мадриді підняв Костюк на вісім сходинок вгору.

Рейтинг WTA станом на 4 травня:

Аріна Соболенко – 10110 Олена Рибакіна – 8555 Іга Свьонтек – 6948 Коко Гауфф – 6749 Джессіка Пегула – 6136 Аманда Анісімова – 5985 Мірра Андрєєва – 4181 Ясміне Паоліні – 3722 Вікторія Мбоко – 3531 Еліна Світоліна – 3530

…

16. Марта Костюк – 2507

52. Даяна Ястремська – 1175

57. Юлія Стародубцева – 1044

68. Олександра Олійникова – 940

93. Ангеліна Калініна – 833

95. Дар’я Снігур – 828

152. Вероніка Подрез – 511

Виграти тут неймовірно. До минулого року в мене була дуже погана статистика матчів у Мадриді, тому зараз це надзвичайно особливі емоції. Перед матчем я хотіла насамперед отримати задоволення від гри, незалежно від результату. Цього мені вдалося досягти. А перемога – це вже бонус,

– передає слова Костюк сайт БТУ.

Першою ж ракеткою України залишається Еліна Світоліна. Проте одеситка невдало виступила у Мадриді, вилетівши у першому колі від Анни Бондар.

Через це Еліна впала з 7 на 10-те місце у світовому рейтингу. Окрім цього, Ангеліна Калініна увірвалась у топ-сотню рейтингу. Таким чином, вперше в історії Україна представлена у топ-100 аж сімома тенісистками.

Як Костюк виступає у 2026 році?