Правительство Италии требует отменить допуск России и Беларуси к зимним Паралимпийским играм

Российский спорт оказался под серьезными санкциями с началом полномасштабной войны в Украине. Многие атлеты потеряли возможность выступать на международных соревнованиях.

Однако в последнее время все чаще звучат призывы снять санкции с россиян в спиорте. Очередным позорным решением отличился Международный паралимпийский комитет, сообщает ANSA.

Как в Италии прокомментировали допуск России?

Организация решила допустить к зимним Паралимпийским играм-2026 россиян и белорусов без каких-либо санкций. Представители стран-террористок смогут выступать под своими флагами и гимнами.

Такое решение вызвало волну сопротивления от представителей цивилизованного мира. Правительство Италии в лице министра иностранных дел Антонио Таджани призвало МПК изменить свою позицию.

Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпийским играм 2026 года с их национальными символиками. Италия призывает комитет пересмотреть это решение. Длительное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, которое поддерживает Беларусь, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, кроме как нейтральных индивидуальных спортсменов,

– говорится в заявлении.

Отметим, что зимняя Паралимпиада пройдет как раз в Италии, как и классические зимние Олимпийские игры. Соревнования пройдут в Милане с 8 по 15 марта 2026 года.

К слову, министерства спорта и туризма Польши сообщило, что их страна не будет участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Украина также будет бойкотировать Паралимпийские игры-2026 из-за России.

Украинские паралимпийцы смогут выступить на Играх, но украинские чиновники не будут посещать официальные мероприятия. Однако такая позиция НОК Украины была раскритикована Владиславом Гераскевичем.

Какие санкции против России в спорте?