Погром в Германии и бегство в Россию: топ-10 скандалов 2025 года в украинском спорте

Украинские атлеты в 2025 году подарили болельщикам много незабываемых эмоций, поднимая сине-желтый флаг на международных аренах. Впрочем, не обошли наш спорт скандалы и провалы на соревнованиях.

Отказы от украинского гражданства, допинг-скандалы, разгромные поражения – все эти события, к сожалению, сопровождали украинский спорт. 24 Канал подготовил материал о самых громких скандалах и провалах в уходящем году.

Бойкот Евро-2025 по спортивной гимнастике и погром в Германии

Украинскую спортивную гимнастику лихорадило в течение года. Не успел утихнуть коррупционный скандал с растратой государственных средств на проведение чемпионата Украины, как между руководством федерации и гимнастами возник новый.

Ведущие спортсмены сборной Украины во главе с Олегом Верняевым пригрозили бойкотом Евро-2025 из-за отстранения главного тренера Геннадия Сартинского. По мнению гимнастов, решение было инициировано вице-президентом федерации Стеллой Захаровой, которая имеет личную обиду на специалиста.

Гимнасты сборной Украины пригрозили бойкотом ЧЕ-2025 / Фото из инстаграма Назара Чепурного

В итоге наши гимнасты все же выступили на чемпионате Европы-2025 в Лейпциге. Несмотря на большие надежды, только Назар Чепурной завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.

Неудачное выступление повлияло на поведение гимнастов. После завершения Евро-2025 появилась информация о разбитом номере в немецком отеле, где проживали Олег Верняев и Владислав Грико. Спортсмены оставили после себя беспорядок: сломанные прикроватные лампы, крышка унитаза, мусор на столе, а в ванной сифон был засорен рвотой. Штраф в размере 370 евро из собственного кармана оплатил Верняев.

Номер в отеле, который оставили после себя гимнасты / Фото Телеграф

Смена гражданства Ильи Ковтуна

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Ковтун в 2025 году официально сменил гражданство. Один из лидеров украинской спортивной гимнастики выбрал выступления за сборную Хорватии.

В интервью Sportske novosti Ковтун рассказал, что перебрался в хорватский Осиек после начала полномасштабной войны в Украине. Для гимнаста там создали все условия для тренировок. В итоге он решил, что "лучшим выбором будет выступать за сборную Хорватии".

Гимнаст также рассказал, что, по его убеждению, в Осиеке его олимпийской награде радовались больше, чем в Украине. Отметим, что после выступления в Париже Ковтун ни разу не приезжал на Родину.

Ілля Ковтун отказался от украинского гражданства / Фото Getty Images

Временное отстранение гимнаста от соревнований продлится до 10 июля 2026 года. Дебют уроженца Черкасс за сборную Хорватии ожидается в августе 2026 года на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который будет принимать Загреб.

Изменение гражданства Софии Лискун

Еще более резонансная смена гражданства произошла в начале декабря 2025 года. Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун получила российский паспорт.

23-летняя спортсменка появилась на пропагандистских каналах, где пожаловалась на дискриминацию русскоязычных спортсменов, некомпетентную подготовку к соревнованиям и прочий бред.

У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, конечно мы, спортсмены,

– заявила Лыскун.

Федерация Украины по прыжкам в воду на исполкоме исключила Лыскун из состава национальной сборной. Кроме того, спортсменку лишили всех званий и наград полученных под эгидой Федерации. К спортсменке будут применены дополнительные санкции, в частности отстранение от международных соревнований.

София Лискун в Москве / Фото из инстаграма спортсменки

Отказ Плотницкого от выступлений за сборную Украины по волейболу

Звезда украинского волейбола Олег Плотницкий в марте 2025 года официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Это произошло накануне важных международных турниров и стало неожиданностью для тренерского штаба.

Для меня пришло время двигаться дальше – другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верным этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся – вопрос только, в каком из возможных амплуа,

– написал в фейсбуке Плотницкий.

Олег Плотницкий завершил карьеру в сборной / Фото Getty Images

Сам волейболист объяснил свой шаг усталостью и желанием сосредоточиться на клубной карьере. Впрочем, причины гораздо глубже. Плотницкий имел длительный конфликт с Федерацией волейбола Украины, который тянулся с разной интенсивностью с 2018 года.

Руководство Федерации обвиняло волейболиста в "звездной болезни" и в возможной смене гражданства. Зато у Плотницкого были разногласия с организацией в финансовых и организационных вопросах.

Потеря игрока Перуджи стала существенной для сборной Украины. Отсутствие лидера повлияло на результаты команды на чемпионате мира-2025, где "сине-желтые" потерпели два поражения от Бельгии (0:3) и Италии (0:3), а получили лишь одну победу над Алжиром (3:0).

Отказ баскетболистов от матчей за сборную Украины

Накануне матчей преквалификации на чемпионат мира-2027 по баскетболу главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис вызвал в лагерь команды легионеров из НБА. Специалист рассчитывал на помощь звездных игроков в ответственных поединках.

Ожидался приезд Святослава Михайлюка, Алексея Леня, Максима Шульги и Дмитрия Скапинцева. Предварительно игроки согласились приехать на матчи преквалификации, но в итоге проигнорировали вызов. Звездные баскетболисты ссылались на плотный клубный график, травмы и физическое истощение.

Такой демарш вызвал волну возмущения среди болельщиков и специалистов. Главный тренер сборной Украины Багатскис на эмоциях назвал "уродами" легионеров, которые не приехали на важные матчи.

Отметим, что даже в ослабленном составе "сине-желтые" сумели выиграть свою группу преквалификации и выйти в следующий раунд. В двух стартовых матчах квалификации подопечные Багатскиса победили Грузию (92:72) и Данию (88:71), сохраняя отличные шансы побороться за выход на ЧМ-2027.

Сборная Украины ослабленным составом выполнила задачу / Фото ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью пресс-службе сайта ФБУ сообщил, что конфликт с игроками удалось решить. В дальнейшем Федерация будет делать все возможное, чтобы сборная была представлена сильнейшими исполнителями.

Допинговое дело Марины Бех-Романчук

Одним из самых громких событий года стало допинг-дело украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук. В пробе спортсменки обнаружили запрещенный тестостерон.

Чемпионку Европы-2022 дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 13 мая 2025 года, а все результаты после 7 декабря 2024 года были аннулированы.

Марина Бех-Романчук получила дисквалификацию на 4 года / Фото из инстаграма спортсменки

Марина не согласилась с выводами международных инстанций. Легкоатлетка настаивает, что сознательно не употребляла запрещенные препараты и будет отстаивать свою позицию в юридической плоскости.

Этот скандал больно ударил по репутации Бех-Романчук, которая всегда выступала за честную борьбу на спортивных площадках. Из-за допингового скандала призер мировых первенств сделала паузу в карьере, сосредоточившись на личной жизни. Сейчас Марина вместе со своим мужем Михаилом Романчуком ожидают рождения дочери.

Поражение сборной Украины в плей-офф Лиги наций

В марте 2025 года сборная Украины провела два матча плей-офф Лиги наций против Бельгии. Победитель противостояния получал путевку в элитный дивизион А.

В первом поединке "сине-желтые" сенсационно победили одну из сильнейших сборных в рейтинге ФИФА со счетом 3:1. В ответном матче в Генке украинцам нужно было не упустить преимущество по итогу двух встреч.

Сергей Ребров выбрал на выездной поединок защитную тактику с тремя центрбеками. До 70-й минуты встречи план на игру выполнялся нашими футболистами. Однако в конце встречи "красные дьяволы" сумели трижды огорчить Андрея Лунина, который защищал ворота сборной Украины.

Сборная Украины проиграла решающий матч Бельгии / Фото УАФ

В итоге "сине-желтые" потеряли возможность повыситься в классе, а тренерский стул под Ребровым зашатался. На протяжении квалификации на чемпионат мира-2026 сборную Украины изрядно штормило. Главный тренер был на грани отставки, которую требовали болельщики и эксперты. И все же "сине-желтые" вышли из группы в плей-офф отбора на ЧМ-2026, где в первом полуфинале встретятся со Швецией.

Провал Динамо в квалификации еврокубков и чемпионате Украины

По итогам сезона 2024 – 2025 киевское Динамо впервые за последние четыре года выиграло золотые медали чемпионата Украины. В 30 матчах турнира "бело-синие" не потерпели ни одного поражения. Фаны столичного клуба с оптимизмом ожидали новый сезон.

Первые звоночки о кризисе прозвучали во время третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, когда динамовцы без шансов уступили кипрскому Пафосу с общим счетом 0:5. Опасения подтвердились проигрышем израильскому Маккаби в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Шовковского признали виновником провала Динамо / Фото ФК Динамо

Несмотря на громкие неудачи руководство выразило полное доверие Александру Шовковскому, надеясь на успешное выступление в чемпионате и Лиге конференций. Однако улучшение не наступило. В УПЛ "бело-синие" потерпели четыре подряд поражения, скатившись на седьмое место в таблице. А в еврокубках киевляне проиграли в четырех из пяти матчей, потеряв шансы на выход в плей-офф.

После поражения от Омонии (0:2) в ЛК руководство Динамо отправило в отставку Александра Шовковского. На должность главного тренера был назначен Игорь Костюк, который до этого работал с юношеской командой U-19.

Задержание Рудько на границе и мобилизация Дениса Гармаша

В условиях военного положения в Украине были усилены мобилизационные мероприятия. Спортсмены оказались в равной ситуации с гражданами других профессий и уже не имели никаких преференций.

В начале сентября бывшего голкипера Динамо и Шахтера Артура Рудько задержали в Одесской области вблизи Молдовы. Футболист пытался незаконно пересечь государственную границу.

Впоследствии журналист Константин Андриюк рассказал подробности. Выяснилось, что Рудько накануне побега мобилизовали и он должен был отправиться в воинскую часть. Однако голкипер отпросился домой, а потом пытался сбежать из Украины.

Артура Рудько поймали на границе / Фото ГПСУ

Мобилизация не обошла стороной экс-звезду Динамо и сборной Украины Дениса Гармаша. Правда, на момент задержания он оставался действующим игроком команды Второй лиги Лисное.

В ночь на 28 ноября Гармаша доставили в киевский ТЦК для уточнения данных. Полузащитник не был в розыске, но не имел бронирования или отсрочки. После прохождения ВВК 35-летний футболист выбрал подразделение для прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

Денис Гармаш после задержания / Фото УНИАН

Ломаченко скандалил со Стерненко и не вспомнил Украину

В июне 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры. Титулованный спортсмен записал видео, в котором поблагодарил Бога, отцу, семье, менеджеру Эгису Климасу, компании Top Rank и ее основателю Бобу Аруму, Соединенным Штатам Америки и болельщикам со всего мира. Однако чемпион почему-то забыл вспомнить о родной Родине, воинов, которые защищают ее от российских оккупантов.

Впрочем, еще больший резонанс вызвал публичный спор звезды мирового бокса с волонтерами и общественными деятелями Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой. Конфликт возник из-за реакции боксера на обстрел россиянами его школы в Белгород-Днестровском. Ломаченко в своей публикации не решился назвать виновников террористической атаки.

Разбомбленная россиянами школа Ломаченко в Белгород-Днестровском / Фото ГСЧС Одесской области

Притула и Стерненко обвинили боксера в трусости и призвали отказаться от украинского гражданства. В комментариях подписчики припомнили спортсмену его сообщения в поддержку пророссийских священников УПЦ МП и замалчивание преступлений России.

В ответ на это Ломаченко назвал общественных деятелей "бессовестными людьми" и заметил, что он и они – это разные украинцы.