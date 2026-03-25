Не просто "женщины футболистов": кем работают жены Забарного, Яремчука и остальных сборной Украины

Очень часто на матчах сборной Украины можно заметить жен футболистов на трибунах, которые поддерживают своих мужей. Однако далеко не все знают, чем они занимаются вне футбольных событий.

Среди них есть журналистка, владелица языковой школы и детского салона красоты. О профессиях жен футболистов сборной Украины рассказывает 24 Канал.

Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ Ильи Забарного.

Она филолог иностранных языков, выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Она знает как минимум пять языков: английский, испанский, французский, латынь и древнегреческий. Из-за любви к языкам Забарная открыла собственную языковую школу, под названием "Vilno".

Она создает контент для своего ютуб-канала и соцсетей: влоги, мини-видео и посты, постоянно развивая свой блог.

Илья и Ангелина Забарные / Фото инстаграм Ангелины Забарной

Дарья Бондарь

Жена игрока донецкого Шахтера Валерия Бондаря.

Футбольные болельщики, вероятно, хорошо ее знают. Ранее она работала журналисткой на телеканалах "Футбол", а после их закрытия присоединилась к команде Шахтера.

Она берет комментарии у игроков, проводит различные викторины на ютубе, снимает интервью и челленджи, активно участвуя в медийной жизни команды вне матчей.

Валерий и Дарья Бондарь / Фото инстаграм Дарьи

Кристина Яремчук

Жена нападающего греческого Олимпиакоса Романа Яремчука.

Ранее девушка работала моделью, а сейчас занимается развитием собственной страницы в инстаграм.

Кристина также недавно сообщила об открытии сети детских салонов в Киеве и Ужгороде.

Кроме того, жена Романа Яремчука также занимается организацией детских праздников.

Кристина и Роман Яремчук / Фото инстаграм Кристины Яремчук

Дарья Квиткова

Невеста игрока киевского Динамо Владимира Бражко.

Квиткова и Бражко – пара, которая в последнее время активно привлекает внимание украинских СМИ, соцсетей и медиапространства.

Дарья Квиткова и Владимир Бражко / Фото инстаграм Дарьи Квитковой

Основная деятельность Дарьи связана с блогерством, однако ее часто можно увидеть и на различных телешоу, таких как "Танцы со звездами", "Кто сверху?", в ютуб-интервью или в лейт-найт шоу вроде "20:23" от Евгения Яновича.

Виктория Миколенко

Жена игрока Эвертона Виталия Миколенко.

Футболист держит свою личную жизнь частной, поэтому о его жене Виктории почти ничего не известно.

Она не так активна в соцсетях, как другие жены футболистов, и сейчас все время посвящает маленькой дочке Полине.

Виктория и Полина Миколенко / Фото инстаграм Виктории

Елизавета Судакова

Жена футболиста Бенфики Георгия Судакова.

Когда-то она мечтала о карьере телеведущей и поступила в Киевский университет культуры на факультет тележурналистики и медиакоммуникаций. Однако семья стала для нее приоритетом, и сегодня она полностью посвящает себя воспитанию двух дочерей.

Семья Георгия Судакова / Фото инстаграм Елизаветы

Роксана Малиновская

Жена футболиста Дженоа Руслана Малиновского.

Недавно в семье произошло пополнение – родился сын Кристиан. Кроме него, они также воспитывают дочь Оливию.

Ранее Роксана имела собственный бренд одежды под названием "Mali Atelier". Возможно, развитие бренда временно приостановилось из-за беременности и рождения ребенка, ведь на странице бренда в инстаграм давно нет новых публикаций, а сайт по указанной в профиле ссылке пока неактивен.

Роксана Малиновская / Фото ее личный инстаграм

Владислава Зинченко

Жена футболиста Аякса Александра Зинченко.

Болельщики очень часто видели ее не только на трибунах, но и в трансляциях матчей сборной, ведь она делала прямые включения с игр главной команды: сначала для телеканалов "Футбол", а позже – для MEGOGO.

Кроме того, она участвовала в ютуб-канале УАФ, где проводила различные викторины и квизы с футболистами сборной Украины.

Сейчас в карьерном плане у нее перерыв, так же как и на ее личном ютуб-канале, где давно не выходили новые видео, хотя раньше там регулярно публиковались ее влоги и интервью с футболистами.

Влада Зинченко / Фото личный инстаграм Влады

Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Недавно у супругов появился второй ребенок.

Анна Реброва / Фото инстаграм Анны

До рождения сына она активно вела свои социальные сети, в частности часто публиковала видео на ютуб – это были интервью с другими женами футболистов или просто моменты из повседневной жизни.