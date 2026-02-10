"Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді
- Владислав Гераскевич підготував шолом з зображеннями загиблих українських спортсменів, але МОК заборонив його використання на Олімпіаді.
- Українці активно обговорюють цей вчинок у соціальних мережах, включаючи відомих людей та організації.
Шолом Владислава Гераскевича, прикрашений зображеннями загиблих українських спортсменів, не залишив українців байдужими. Свої емоції та роздуми вони масово висловлювали у соцмережах, серед них – відомі українці.
МОК прагнув забороною приховати шолом українського скелетоніста, але сталося навпаки – він став символом, про який сьогодні говорить уся Україна та світ. Про це розповість 24 канал.
Як українці реагують на скандал із шоломом Гераскевича?
Із вечора 9 лютого українські сторінки в соціальних мережах не вщухають: користувачі масово поширюють зображення шолома та діляться власними думками.
Серед цих публікацій і коментарів чимало дописів від відомих людей. Розповімо про кожного з них окремо.
Бригада "Ахіллес"
Підрозділ Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.
- Міністерство Оборони України
Вони вже висловлювалися стосовно голу Трубіна у ворота "Реалу".
- Українська асоціація футболу
Євген Пронін
Колишиній президент Федерації легкої атлетики України.
- Державна прикордонна служба
- Футбольний клуб Шахтар Донецьк
- Футбольний клуб Чернігів
- Сергій Лиховида
Ведучий ютуб-каналу "Розмова"
- Юхим Константиновський
Український ведучий та волонтер
- Руслан Циганков
- Президент України Володимир Зеленський
- Ольга Харлан
- А також українські військові
Що відомо про ситуацію із шоломом Гераскевича?
Перед Іграми Гераскевич підготував спеціальний шолом пам'яті, на якому зобразив понад 20 українських спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом як на офіційних тренуваннях, так і під час змагань на Олімпіаді.
Натомість МОК дозволив спортсмену виступити з чорною стрічкою на змаганнях – як спосіб поваги та пам'яті про загиблих. Такий жест сприймається як менш політизований, ніж шолом з портретами.