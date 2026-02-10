Укр Рус
Олімпійські ігри "Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді
10 лютого, 15:51
3

"Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді

Олександра Власова
Основні тези
  • Владислав Гераскевич підготував шолом з зображеннями загиблих українських спортсменів, але МОК заборонив його використання на Олімпіаді.
  • Українці активно обговорюють цей вчинок у соціальних мережах, включаючи відомих людей та організації.

Шолом Владислава Гераскевича, прикрашений зображеннями загиблих українських спортсменів, не залишив українців байдужими. Свої емоції та роздуми вони масово висловлювали у соцмережах, серед них – відомі українці.

МОК прагнув забороною приховати шолом українського скелетоніста, але сталося навпаки – він став символом, про який сьогодні говорить уся Україна та світ. Про це розповість 24 канал.

Як українці реагують на скандал із шоломом Гераскевича?

Із вечора 9 лютого українські сторінки в соціальних мережах не вщухають: користувачі масово поширюють зображення шолома та діляться власними думками.

Серед цих публікацій і коментарів чимало дописів від відомих людей. Розповімо про кожного з них окремо.

  • Бригада "Ахіллес"

Підрозділ Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.

  • Міністерство Оборони України

Вони вже висловлювалися стосовно голу Трубіна у ворота "Реалу". 

  • Українська асоціація футболу

  • Євген Пронін

Колишиній президент Федерації легкої атлетики України.

  • Державна прикордонна служба

  • Футбольний клуб Шахтар Донецьк

  • Футбольний клуб Чернігів

  • Футзал
  • Трибуна

  • Сергій Лиховида

Ведучий ютуб-каналу "Розмова"

  • Юхим Константиновський 

Український ведучий та волонтер

  • Руслан Циганков 

Відомий вчитель фізики

  • Президент України Володимир Зеленський

  • Ольга Харлан

  • А також українські військові

Що відомо про ситуацію із шоломом Гераскевича?