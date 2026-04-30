"Це мене душило": над українською тенісисткою, яка виступила проти Росії, влаштували знущання

Українська тенісистка Олександра Олійникова заявила про систематичний тиск збоку міжнародних чиновників. Вони поза спортивними майданчиками захищають представників країн-агресорок.

Олександра Олійникова опублікувала емоційну заяву у власному інстаграмі. За словами 25-річної українки, їй доводиться боротись не лише на корті, а й з людьми з Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У чому суть проблем нашої спортсменки?

Олександра, яка активно висвітлює російську агресію в Україні, розповіла, що зіштовхнулась з залякуваннями від представників WTA.

Усе розпочалось у лютому, коли наша землячка дійшла до півфіналу турніру у Румунії.

Вперше до мене звернулися на турнірі в Клуж-Напоці. Тоді я не надала цьому великого значення, бо ще не знала, що буде далі. Після цього протягом двох місяців я перебувала під постійним тиском. Від мене вимагали, попри відсутність будь-якого правила щодо деперсоналізації в інтерв’ю та заявах, припинити згадувати гравців поіменно, оскільки мої висловлювання "можуть їм зашкодити",

– йдеться у повідомлені.

Тенісистка додала, що їй погрожували штрафними санкціями на суму у десятки тисяч доларів, чи дискваліфікацією. Усе через те, що вона поіменно називає тих, хто підтримує війну проти України.

Олександра зазначила, що на конструктивний діалог у кабінетах WTA не йдуть, а дії функціонерів спричинили у неї хронічні стрес та недосипання, з якими доводиться жити уже протягом кількох місяців.

У лютому про "безпрапорних" говорила Еліна Світоліна. Вона зауважила, що матчі проти росіянок та білорусок це завжди випробування через постійний тиск, але також і додаткова мотивація.

Як Олійникова раніше демонструвала свою позицію?

Торік у грудні Олександра Олійникова відмовилася фотографуватися з росіянкою на турнірі в Кіто, пояснивши це підтримкою війни з боку "нейтральних" росіянок.

Уже у січні українка знайшла креативну можливість обійти заборону на обговорення багатьох тем під час Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Тоді вона прийшла на пресконференцію у футболці з написом "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але тут я не можу про це говорити".

Потім Олександра критикувала білоруску Арину Соболенко, росіянку Діану Шнайдер та угорку Анну Бондар. За останню у своєму фейсбуці вступався очільник МЗС в уряді Орбана Петер Сійарто.

Що відомо про Олійникову?