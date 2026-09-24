Угорщина – Україна: як подивитися матч онлайн та безкоштовно
Збірна України з футболу 25 вересня розпочинає новий сезон у турнірі Ліга націй УЄФА 2026. У першому матчі наша команда зіграє проти Угорщини.
Поєдинок Угорщина – Україна відбудеться у Будапешті на стадіоні "Пушка Арена", повідомляє 24 Канал. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом.
Де дивитися онлайн матч України
У сезоні 2026/2027 офіційним транслятором матчів Ліги націй є медіасервіс MEGOGO, який покаже матчі збірної України та інших команд. Стежити за грою України проти Угорщини можна як онлайн, так і по телебаченню.
Існує два варіанти, як подивитися дебютну гру "синьо-жовтих" у Лізі націй:
- на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт" чи "ТБ + Кіно", на телеканалах MEGOGO Футбол.
- безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Україна в Лізі націй: головне
Збірна України вп'яте виступить у Лізі націй: тричі наша команда була у Лізі B та одного разу в елітному дивізіоні A. Окрім Угорщини, суперниками "синьо-жовтих" по квартету є команди Грузії та Північної Ірландії. Усі матчі відбудуться восени.
У цьому турнірі Україна бореться за те, щоб потрапити у Лігу A та грати проти найсильніших команд Європи, як-от Іспанії, Англії, Франції, Португалії тощо.
Також успіх у Лізі націй може допомогти команді потрапити на чемпіонат Європи 2028 року, якщо збірна матиме проблеми під час кваліфікації на Євро.
Урешті-решт усі команди отримують призові за виступ у турнірі.