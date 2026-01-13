На майбутні змагання вже пробилися 42 з 48 учасників. Ще шість путівок будуть розіграні в раунді плей-оф, на одну з яких претендує й збірна України, інформує 24 Канал.

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?

Підопічні Сергія Реброва жахливо розпочали кваліфікацію у відбірковій групі D. Вони поступилися Франції та втратили очки з Азербайджаном, проте все ж таки змогли виправити ситуацію.

"Синьо-жовті" посіли друге місце у своєму квартеті, завдяки чому пробилися у раунд плей-оф відбору. Для виходу на чемпіонат світу треба буде здолати двох суперників.

Долею жеребкування наша збірна потрапила у шлях B. У півфіналі Україна гратиме зі Швецією, а в потенційному фіналі – проти переможця пари Польща – Албанія.

Як Україна та Швеція грали раніше?

Це буде шосте очне протистояння між командами. Перші три рази вони грали товариські зустрічі.

Перша з них відбулася у 2008 році. Тоді наша збірна здолала шведів на виїзді з рахунком 1:0, завдяки голу Сергія Назаренка.

У лютому 2011 року в "синьо-жовтому" дербі Україна перемогла в серії пенальті після нічиєї 1:1. А в серпні того ж року шведи тріумфували в Харкові з мінімальним рахунком 1:0.

Перше офіційне протистояння відбулося на Євро-2012. То був дебютний поєдинок в історії нашої країни на чемпіонатах Європи.

На початку другого тайму Златан Ібрагімович вивів шведів уперед, але то був день іншої легенди. Андрій Шевченко відповів дублем і приніс Україні перемогу в Києві перед заповненими трибунами.



Шевченко став героєм матчу Україна – Швеція на Євро-2012 / Фото Getty Images

Востаннє ж майбутні суперники зустрічалися на Євро-2020 й тоді в додатковий час тріумфувала наша команда. Вирішальним став гол Артема Довбика (2:1), який вирвав для України путівку у чвертьфінал турніру.

Тож сумарно українська збірна чотири рази здолала шведів у п'яти матчах. І саме її букмекери й експерти визначили невеличким фаворитом у майбутній зустрічі.

Які шанси в України потрапити на ЧС-2026?

Зокрема, експерти з Football Meets Data одразу після результатів жеребкування вирахували шанси України пройти шведів у 70%. Загальний вихід безпосередньо потрапити на світову першість оцінюється в 42%.

Букмекери вважали цю пару більш рівною, проте мінімальну перевагу віддавали українцям. З часом вони змінили свої котирування й наразі шанси оцінюють буквально 50 на 50.

Прогноз букмекера

Україна більше не є фаворитом майбутнього протистояння зі Швецією по лінії betking. Перемога обох команд оцінена в коефіцієнт 2,71, а нічия в основний час – 3,10.

Прохід збірних у фінал плей-оф також має однакову ймовірність, на це можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Очікується, що гра буде обережною та не надто результативною. Тотал голів менше 2,5 – 1,69, а ТБ 2,5 – 2,08. Зазначимо, що в попередніх п'яти очних зустрічах лише одного разу команди забили більше, ніж два голи в основний час.

*Коефіцієнти подані станом на 15:20 12.01.2026.

Де та коли відбудеться матч Україна – Швеція?