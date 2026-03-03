На межі катастрофи: Україна близька до втрати лідера перед матчами плей-оф відбору на ЧС-2026
- Георгій Судаков може пропустити вирішальні матчі збірної України у відборі на ЧС-2026.
- Півзахисник Бенфіки зазнав травми попереку та пропустив вже три матчі португальців.
До вирішальних матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 залишилось менше місяця. Нашій команді треба виграти два матчі, щоб кваліфікуватися на Мундіаль.
На жаль, наша команда підійде до цих зустрічей далеко не в оптимальному складі. Як повідомляє A Bola, збірна України може залишитися без лідеру півзахисту.
Чи гратиме Судаков за збірну?
Неприємної травми зазнав гравець Бенфіки Георгій Судаков. Українець пропустив матч проти АВШ ще 21 лютого, але потім потрапив у заявку лісабонців на матч Ліги чемпіонів проти Реала.
Правда, на поле Георгій так і не вийшов. Як потім повідомив тренер Жозе Моурінью, присутність Судакова у заявці була викликана браком гравців для лави запасних.
Тобто півзахисник і так би не мав грати проти Реала. А у понеділок, 2 березня, Судаков був відсутнім у заявці "орлів" на гру чемпіонату проти Жил Вісенте.
Повідомляється, що Георгій травмував поперек і поки термін відновлення гравця невідомий. До слова, Бенфіка здолала Жил Вісенте з рахунком 2:1, а український воротар Анатолій Трубін здійснив 4 сейви.
Як Бенфіка здолала Жил Вісенте: дивитися відео
Як справи у Судакова в Бенфіці?
Нагадаємо, що Судаков став гравцем Бенфіки влітку 2025 року. За цей час він провів 33 матчів, оформивши 4 голи та два асисти. Його команда вже вилетіла з Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті посідає третє місце. Відставання від Спортинга складає три бали, а від лідера Порту – 7 очок.
Зазначимо, що березневі матчі збірної України також пропустять Олександр Зінченко та Артем Довбик. А у першій грі проти шведів нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський через дискваліфікацію.
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва потрапила у стикові матчі відбору на ЧС-2026. Збірна посіла друге місце у групі із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- У півфіналі плей-оф нашим суперником буде Швеція. Гра відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні клубу Леванте, повідомляє сайт УАФ.
- Перемога у грі проти скандинавів виведе Україну у фінал плей-оф. Там в битві за путівку на ЧС-2026 підопічні Реброва гратимуть проти переможця пари Польща – Албанія. Ця зустріч призначена на 31 березня.
- Якщо Україні вдасться вийти на Мундіаль, то вона потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.