Усик став на захист втікача Бубки

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про Сергія Бубку. Боксер підтримав ексглаву НОК, якого хочуть позбавити звання Герой України.

Український боксер вирішив публічно висловити свою підтримку Бубці. У своєму телеграм каналі спортмен виклав фото з Бубкою та вирішив перелічити його досягнення.

Що сказав Усик про Бубку?

Спортсмен написав, що радий бути знайомим із Сергієм Бубкою.

На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною,

– пише Усик.

Боксер назвав усі досягнення у спорті легкоатлета, назвавши їх неймовірними:

Олімпійський чемпіон 1988 року;

Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;

Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);

Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);

Володар Кубка світу;

Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;

А також згадав його світові рекорди:

17 на відкритому повітрі;

18 у приміщенні.

Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!,

– ділиться боксер.

Хто ще підтримав Бубку?

Катерина Усик висловила відкриту підтримку колишнього президента Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка у контексті дискусії про можливе позбавлення його звання Героя України.

Заступаючись за Бубку, Усик зазначила, що він нібито допомагав їй особисто під час війни, передаючи речі для поранених військових, і закликала не "розкидатися чемпіонами" та критично оцінювати звинувачення.

Колишній боксер Василь Ломаченко опублікував у соцмережах пост із фотографіями Бубки з українською символікою й підписом "З повагою, легендо! Мир усім".

Що відомо про позбавлення Сергія Бубки Героя України?