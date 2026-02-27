Усик став на захист втікача Бубки
- Олександр Усик публічно підтримав Сергія Бубку, якого хочуть позбавити звання Герой України, і перелічив його спортивні досягнення у своєму телеграм каналі.
- Крім Усика, Бубку підтримали Катерина Усик та Василь Ломаченко, висловивши думку про його допомогу під час війни та закликавши критично оцінювати звинувачення.
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик висловився про Сергія Бубку. Боксер підтримав ексглаву НОК, якого хочуть позбавити звання Герой України.
Український боксер вирішив публічно висловити свою підтримку Бубці. У своєму телеграм каналі спортмен виклав фото з Бубкою та вирішив перелічити його досягнення.
Дивіться також "Системно знищує Україну та підігрує Росії": Гераскевич про Бубку, який досі Герой України
Що сказав Усик про Бубку?
Спортсмен написав, що радий бути знайомим із Сергієм Бубкою.
На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною,
– пише Усик.
Боксер назвав усі досягнення у спорті легкоатлета, назвавши їх неймовірними:
- Олімпійський чемпіон 1988 року;
Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;
Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);
Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);
Володар Кубка світу;
Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні;
А також згадав його світові рекорди:
17 на відкритому повітрі;
18 у приміщенні.
Більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно!,
– ділиться боксер.
Хто ще підтримав Бубку?
Катерина Усик висловила відкриту підтримку колишнього президента Національного олімпійського комітету України – Сергій Бубка у контексті дискусії про можливе позбавлення його звання Героя України.
Заступаючись за Бубку, Усик зазначила, що він нібито допомагав їй особисто під час війни, передаючи речі для поранених військових, і закликала не "розкидатися чемпіонами" та критично оцінювати звинувачення.
Колишній боксер Василь Ломаченко опублікував у соцмережах пост із фотографіями Бубки з українською символікою й підписом "З повагою, легендо! Мир усім".
Що відомо про позбавлення Сергія Бубки Героя України?
За словами депутатки Ольги Саладухи, правові механізми для позбавлення звання Бубки наразі не сформовані. Рішення про позбавлення почесного звання можуть ухвалювати або Президент України, або Рада національної безпеки та оборони, або суд, але законодавчих змін, які б чітко це врегульовували, на сьогодні немає.
Саладуха додала, що у Верховній Раді є зареєстровані законопроєкти щодо можливого позбавлення звання Герой України за колабораціонізм і державну зраду, але вони ще не стали законом.
Президент Володимир Зеленський планує перезавантаження керівництва українського спорту, вважаючи, що дії НОК під час дискваліфікації Владислава Гераскевича були неефективними та не захистили інтереси українських спортсменів на міжнародній арені.