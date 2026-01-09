Пограбував поляка та вступив у тероборону: цікаві факти та де зараз легенда Динамо Безсонов

У київському Динамо завжди грали видатні футболісти, які золотими літерами вписали своє ім'я в історію клубу. Вони здобували трофеї, а також прославляли столичний колектив на європейській арені.

Серед них був видатний півзахисник Володимир Безсонов. Що відомо про кар'єру легендарного футболіста, цікаві факти з житття та де він зараз і чим займається – розповідає 24 канал.

Як склалася кар'єра Безсонова?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Безсонов народився 5 березня 1958 року у Харкові. Займатися футболом він почав у місцевому спортивному інтернаті.

Першим професійним клубом у кар'єрі футболіста став Металіст у 1975 році. Проте вже за рік він перейшов у київське Динамо, у якому провів 14 сезонів – з 1976 по 1990 роки.

Володимир Безсонов / Фото Динамо Київ

Що Безсонов виграв з Динамо? У складі київського клубу півзахисник став шестиразовим чемпіоном СРСР, а також здобув 4 кубки Радянського союзу. Окрім того, у 1986 році разом із "біло-синім" тріумфував у Кубку володарів кубків.

У 1990 році він перейшов до ізраїльського Маккабі Хайфа. Проте вже у 1991 році Безсонов завершив футбольну кар'єру у віці 33 років через постійні травми.

Як Безсонов вкрав бутси у суперника?

В інтерв'ю сайту Dynamo.kiev.ua Безсонов зізнався, що на одному з юнацьких турнірів у Ташкенті (Узбекистан) він вкрав бутси у суперника із Польщі, адже хотів мати хороше взуття для гри у футбол.

На одному з юнацьких турнірів у Ташкенті я спер їх у поляка. Польська делегація поїхала на екскурсію, а я в чергової взяв ключ від номера. Здав мене хтось із своїх.

– розповів ексфутболіст.

Він також розповів, якими були наслідки цього вчинку. За словами легенди Динамо, його відрахували зі збірної, а також була дискваліфікація терміном на один рік.

Чим займався Безсонов після футбольної кар'єри?

У 1993 році колишній футболіст розпочав тренерську діяльність у київському СКА, потім працював у бориспільському Борисфені та очолював столичний ЦСКА. Також у його кар'єрі була збірна Туркменістану та луганська Зоря, яку він швидко покинув через скандал із керівництвом.

Володимир Безсонов / Фото київського клубу

В інтерв'ю "Динамоманії" колишній футболіст луганського клубу Дмитро Козаченко розповідав, що тоді у них був специфічний президент Валерій Шпичка, що був пов'язаний з кримінальним світом.

Безсонову прямо під час матчу з Ворсклою (1:1) в чемпіонаті на лаву дзвонили президент та віцепрезидент й казали кого ставити, а кого змінювати. Він втомився усе це слухати, плюнув й заявив: "Тренуйте самі". Потім знову був Малигін. Коли ми в останньому турі перед паузою програли Харкову (0:1), то відбулася розмова, що нас можуть у ліс вивезти чи щось таке,

– ділився Козаченко.

Колишній голкіпер Зорі також розповів, як футболісти відреагували на подібні методи від керівництва луганського клубу.

"То ми швиденько зібрали речі й нумо тікати з тієї роздягальні. До справи не дійшло. Веселі часи. Взимку взагалі сталася кумедна ситуація, коли команду на один день прийняв Анатолій Волобуєв", – розповів ексворотар Зорі.

Пізніше Безсонов тренував Харків, а також Дніпро. 18 вересня 2010 року після неочікуваної поразки дніпрян від Севастополя він подав у відставку.

Що відомо про особисте життя Безсонова?

Легенда Динамо у 1982 році одружився з дівчиною Вікторією, яка була чемпіонкою світу з художньої гімнастики. Пізніше у спортивного подружжя народився син Олександр, що став майстром спорту з тенісу, але зрештою пішов у бізнес.

Також у подружжя Безсонових є молодша донька Ганна – відома українська гімнастка. Дівчина неодноразово ставала чемпіонкою Європи та світу, а також є дворазовою бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2004 та 2008 роки).

Де зараз та чим займається Безсонов?

Після тренерської кар'єри Безсонов відійшов від спорту, іноді коментуючи футбольні події України. А після початку повномасштабного вторгнення колишній футболіст приєднався до територіальної оборони, ставши на захист рідної країни.

Спершу Ганна Безсонова поділилася фото батька зі зброєю, а згодом у мережі з'явилося відео зі звернення ексфутболіста. Легенда Динамо заявив, що готовий захищати свою землю.

Нам росіяни тут не потрібні, ми захищатимемо свою Батьківщину та свої будинки,

– сказав Безсонов.

Звернення Безсонова: дивіться відео

Наразі невідомо, чим займається Безсонов та чи залишився він у територіальній обороні, адже цього року йому виповниться 68 років.

