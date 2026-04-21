Іменитий англійський клуб ганебно вилетів з АПЛ – рік тому туди майже перейшов лідер Динамо

В чемпіонаті Англії 2025 – 2026 підійшов до завершення 33-й тур. Фінальна зустріч вікенду пройшла в Лондоні між місцевими Крістал Пелес та Вест Гемом.

Команди розписали нульову нічию, яка допомогла Вест Гему в боротьбі за виживання. Тим часом, в АПЛ визначився перший невдаха сезону, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Вулверхемптоном?

За пять турів до фінішу відомий клуб Вулверхемптон оформив достроковий виліт з елітного дивізіону чемпіонату Англії. Команда набрала лише 17 очок у 33-х турах.

Таким чином, "вовки" не підіймуться вище 18-го місця в турнірній таблиці АПЛ. Навіть в разі п'яти перемог на фініші Вулвз матиме 32 бали, тоді як у 17-го Вест Гема вже 33 очки.

Зазначимо, що Вулверхемптон останні вісім сезонів провів саме в Прем'єр-лізі. Команда піднялась у класі у 2018 році, після чого двічі посідала сьоме місце та навіть грала у єврокубках.

Свого часу у складі "вовків" один сезон відіграв легендарний український захисник Олег Лужний. Нещодавно ексгравець збірної України прокоментував перспективи Арсенала в Лізі чемпіонів.

Окрім цього, у 2025 році в Вулверхемптоні ледь не опинився лідер Динамо Володимир Бражко. За чутками у ЗМІ, "вовки" пропонували за гравця близько 20 мільйонів євро, але президент киян відхилив пропозицію.

