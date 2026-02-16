Забарного виганяють з ПСЖ після провального матчу з росіянином: українець може повернутися в АПЛ

Українець Ілля Забарний здійснив супертрансфер минулого літа. Захисник залишив Борнмут та приєднався до чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ.

Проте кар'єра Іллі поки складається не дуже вдало у Парижі. Забарний поки не може вибоооти собі стабільне місце в основі, через що ширяться чутки щодо його можливого відходу з клубу, повідомляє TheTottenhamLad.

Куди може перейти Забарний?

У п'ятницю, 13 лютого, ПСЖ поступився Ренну, а Забарний відіграв увесь мачт. Команда Луїса Енріке програла Ренну і українець став одним з антигероїв зустріччі.

Через низку помилок Іллі частина фанатів ПСЖ незадоволена його грою та бажає попрощатися із українцем. Через це виникли новини про те, що Забарний може повернутися в АПЛ.

Інтерес до українця продовжує проявляти Тоттенхем. "Шпори" давно слідкували за вихованцем Динамо та хотіли його підписати ще минулого літа, але програли конкуренцію ПСЖ.

Тепер же лондонці готові знову запросити Іллю, якщо той буде виставлений на трансфер. Також зацікавленість у переході українця має Ньюкасл.

Як Забарний виступає за ПСЖ?