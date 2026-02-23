Скільки отримали хокеїсти США та Канади за фінал Олімпіади-2026

У неділю, 22 лютого, відбувся фінал хокейних змагань на Олімпіаді 2026 між командами США та Канади. Перемогу здобула збірна США. Фіналісти хокейного турніру отримають значні грошові винагороди.

За цю перемогу кожен хокеїст збірної США отримає 38 тисяч доларів, повідомляє CNBC. Американці вперше стали олімпійськими чемпіонами з хокею з 1980 року. Гравці збірної Канади отримають по 11 тисяч доларів, а бронзові призери Олімпіади 2026 – збірна Фінляндії – по 24 тисячі доларів.

Як пройшов фінальний матч між США та Канадою?

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тож переможця довелося визначати в овертаймі.

Першими рахунок відкрили американці. Після швидкої контратаки нападник Міннесоти Меттью Болді скористався помилкою захисників і закинув шайбу у сітку.

Пізніше, під час розіграшу чисельної переваги, канадський захисник українського походження Кейл Макар потужним кидком зі синьої лінії зрівняв рахунок – 1:1.

Вирішальну "золоту" шайбу у ворота канадців забив нападник Нью-Джерсі Джек Г'юз.

Як пройшли хокейні змагання на Олімпіаді-2026?